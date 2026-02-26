Teatro Argentino: del esplendor a la reconstrucción

Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Otra alerta por la vacunación: el esquema obligatorio en la vuelta a clases
VIDEO. El mar tapó la playa: fuerte crecida en San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú
Por la crisis, la Comuna cobrará la tasa SUM de forma mensual
Consumo dispar, con mejoras en los minoristas y bajas en los mayoristas
Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”
Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal
Frecuencias reducidas y largas filas de pasajeros en las paradas de micros
Actividades: Tai Chi, talleres en Meridiano V, propuestas de los clubes Dardo Rocha y Brandsen, taller de reciclado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un video recreativo que repasa la historia del Teatro Argentino de La Plata comenzó a circular en redes y volvió a poner en foco uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad. Reconstruye, con imágenes digitales y animaciones, el nacimiento del antiguo coliseo, su destrucción en plena dictadura y el perfil actual de la moderna estructura que hoy domina la manzana de 51 entre 9 y 10.
La historia comenzó en 1885 con la creación de la Sociedad Anónima Teatro Argentino, que adquirió el terreno. El edificio fue proyectado por el italiano Leopoldo Rocchi y construido entre 1887 y 1892.
La sala original, con cinco niveles y capacidad para 2.200 personas, se inauguró el 19 de noviembre de 1890 y se convirtió en símbolo cultural de la joven capital bonaerense.
El video, realizado por Adrián Campanelli junto a Valen VFX, también recorre el crecimiento artístico de la institución. En 1938 se creó la orquesta y el coro estable, que debutaron con la ópera La Bohème de Giacomo Puccini. En 1946 nació la compañía de Ballet Estable, cuya primera directora fue Giselle Bohn, consolidando al teatro como polo de producción lírica y coreográfica en la Región.
Uno de los momentos más impactantes del material audiovisual es la recreación del incendio de 1977. Durante un ensayo habitual del ballet estable, el fuego, que se sospecha intencional, redujo a cenizas la sala de estilo renacentista. Durante más de dos décadas, hasta 1999, las funciones se trasladaron a otros escenarios, mientras avanzaba la reconstrucción.
El actual edificio, diseñado por los arquitectos Tomás Oscar García, Enrique Bares, Roberto Germani, Inés Rubio, Alberto Sbarra y Carlos Ucar se convirtió en un ícono moderno de líneas brutalistas que transformó el paisaje urbano.
LE PUEDE INTERESAR
Mañana, paro en la UNLP contra la reforma laboral
LE PUEDE INTERESAR
La paz al Sur, alterada por el peligro de las calles
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí