Teatro Argentino: del esplendor a la reconstrucción

Un video recreativo que repasa la historia del Teatro Argentino de La Plata comenzó a circular en redes y volvió a poner en foco uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad. Reconstruye, con imágenes digitales y animaciones, el nacimiento del antiguo coliseo, su destrucción en plena dictadura y el perfil actual de la moderna estructura que hoy domina la manzana de 51 entre 9 y 10.

La historia comenzó en 1885 con la creación de la Sociedad Anónima Teatro Argentino, que adquirió el terreno. El edificio fue proyectado por el italiano Leopoldo Rocchi y construido entre 1887 y 1892.

La sala original, con cinco niveles y capacidad para 2.200 personas, se inauguró el 19 de noviembre de 1890 y se convirtió en símbolo cultural de la joven capital bonaerense.

El video, realizado por Adrián Campanelli junto a Valen VFX, también recorre el crecimiento artístico de la institución. En 1938 se creó la orquesta y el coro estable, que debutaron con la ópera La Bohème de Giacomo Puccini. En 1946 nació la compañía de Ballet Estable, cuya primera directora fue Giselle Bohn, consolidando al teatro como polo de producción lírica y coreográfica en la Región.

Uno de los momentos más impactantes del material audiovisual es la recreación del incendio de 1977. Durante un ensayo habitual del ballet estable, el fuego, que se sospecha intencional, redujo a cenizas la sala de estilo renacentista. Durante más de dos décadas, hasta 1999, las funciones se trasladaron a otros escenarios, mientras avanzaba la reconstrucción.

El actual edificio, diseñado por los arquitectos Tomás Oscar García, Enrique Bares, Roberto Germani, Inés Rubio, Alberto Sbarra y Carlos Ucar se convirtió en un ícono moderno de líneas brutalistas que transformó el paisaje urbano.