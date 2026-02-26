Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad |A 136 años de su apertura

Teatro Argentino: del esplendor a la reconstrucción

Teatro Argentino: del esplendor a la reconstrucción

Un video revive la historia del emblemático edificio platense/ El Dia

26 de Febrero de 2026 | 01:46
Edición impresa

Un video recreativo que repasa la historia del Teatro Argentino de La Plata comenzó a circular en redes y volvió a poner en foco uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad. Reconstruye, con imágenes digitales y animaciones, el nacimiento del antiguo coliseo, su destrucción en plena dictadura y el perfil actual de la moderna estructura que hoy domina la manzana de 51 entre 9 y 10.

La historia comenzó en 1885 con la creación de la Sociedad Anónima Teatro Argentino, que adquirió el terreno. El edificio fue proyectado por el italiano Leopoldo Rocchi y construido entre 1887 y 1892.

La sala original, con cinco niveles y capacidad para 2.200 personas, se inauguró el 19 de noviembre de 1890 y se convirtió en símbolo cultural de la joven capital bonaerense.

El video, realizado por Adrián Campanelli junto a Valen VFX, también recorre el crecimiento artístico de la institución. En 1938 se creó la orquesta y el coro estable, que debutaron con la ópera La Bohème de Giacomo Puccini. En 1946 nació la compañía de Ballet Estable, cuya primera directora fue Giselle Bohn, consolidando al teatro como polo de producción lírica y coreográfica en la Región.

Uno de los momentos más impactantes del material audiovisual es la recreación del incendio de 1977. Durante un ensayo habitual del ballet estable, el fuego, que se sospecha intencional, redujo a cenizas la sala de estilo renacentista. Durante más de dos décadas, hasta 1999, las funciones se trasladaron a otros escenarios, mientras avanzaba la reconstrucción.

El actual edificio, diseñado por los arquitectos Tomás Oscar García, Enrique Bares, Roberto Germani, Inés Rubio, Alberto Sbarra y Carlos Ucar se convirtió en un ícono moderno de líneas brutalistas que transformó el paisaje urbano.

LE PUEDE INTERESAR

Mañana, paro en la UNLP contra la reforma laboral

LE PUEDE INTERESAR

La paz al Sur, alterada por el peligro de las calles

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Zaniratto: “Siempre hay cosas para corregir”

El PJ libra otra batalla interna por espacios clave en el Senado

Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”

Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal

Uno por uno - Estudiantes

La racha no se cambia: Estudiantes volvió a ganar

Uno por uno - Gimnasia

El Lobo no lo sostuvo: Central le dio vuelta el partido
Últimas noticias de La Ciudad

Preocupación por la situación de los barrios populares

Otra alerta por la vacunación: el esquema obligatorio en la vuelta a clases

Mañana, paro en la UNLP contra la reforma laboral

La paz al Sur, alterada por el peligro de las calles
Policiales
Expuestos al delito: feroz asalto en una casa de Arturo Seguí
Marcharon por Yanina Correa, con críticas a la Policía en Abasto
Rescatan a 8 víctimas de una red de tráfico sexual
Persecución, disparos y un delincuente detenido
Cayó el padre de dos jefes de la “Banda del Millón”
Espectáculos
“Epic”: Elvis en todo su esplendor
Una para el Oscar, Pixar y dos tremendos regresos
“Cuido mi reputación”: Pampita niega la infidelidad
Empezó el show: “Gran Hermano” tuvo dos bajas
“Man on the Run”: un documental muestra a Paul después de Los Beatles
Deportes
El Lobo no lo sostuvo: Central le dio vuelta el partido
Rendimiento y resultado no siempre van de la mano
La racha no se cambia: Estudiantes volvió a ganar
Si Tiago Palacios vuelve a su nivel, será más sencillo
El Monumental levanta el telón para última función de Gallardo
Información General
Alfabetización en la Provincia: dónde está parada en comparación con otros distritos
Los números de la suerte del Jueves 26 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla