Un recital dejó $6.600 millones en la Ciudad

Los dos conciertos realizados el 6 y 7 de diciembre en el Estadio “Diego Armando Maradona” movilizaron a 97.000 espectadores, consolidando un fenómeno que trascendió lo musical para convertirse en un motor económico. El gasto promedio por visitante se ubicó en $74.000, lo que inyectó un total de $6.600 millones a la economía local (sin contabilizar el valor de los tickets). Este flujo financiero estuvo impulsado por una concurrencia mayoritariamente externa: el 90% del público provino de otras localidades, de los cuales el 62% llegó desde el interior bonaerense y el resto representó a otras 13 provincias del país.
El show registró 12.000 turistas que pernoctaron en la ciudad y 75.000 excursionistas que asistieron solo por la jornada. Entre quienes decidieron quedarse a dormir, el 58% contrató alojamiento formal, manteniendo una estadía promedio de 1,7 días. La información surge del relevamiento presentado por el Observatorio de Datos Productivos, organismo dependiente de la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica de la Municipalidad de La Plata.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
