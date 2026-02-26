Una carrera en bici de 24 horas por Malvinas

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se conmemora cada 2 de abril, este año se llevará a cabo por primera vez la iniciativa “24 horas pedaleando por Malvinas”. La actividad se desarrollará los días 4 y 5 de abril en la República de los Niños, en Gonnet, y propone una jornada deportiva para rendir homenaje a los soldados que participaron del conflicto bélico de 1982.

La propuesta es organizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) como parte de la Semana del Deporte por Malvinas, que se desarrollará del 2 al 5 de abril de 2026.

La carrera será por postas, con equipos de 12 ciclistas: cada uno rodará dos horas hasta completar 24 horas seguidas. Es abierta a toda la comunidad y la inscripción es gratuita a través de Instagram (@carrera24hrspormalvinas).