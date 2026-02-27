Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |A las 20.30 en burzaco

La Villa busca seguir en alza y se mide con San Martín

La Villa busca seguir en alza y se mide con San Martín
27 de Febrero de 2026 | 03:16
Edición impresa

Villa San Carlos se mide esta noche desde las 20.30 ante San Martín de Burzaco en el Estadio Francisco Boga, por la tercera fecha de la Primera B Metropolitana. El encuentro podrá seguirse a través de la transmisión oficial de LPF Play.

El Celeste llega con el ánimo renovado luego de la sólida victoria por 3-1 frente a Ituzaingó en Berisso. Cabe recordar que el conjunto dirigido por Pablo Miranda había iniciado el campeonato con una derrota ante Liniers, también en condición de local, por lo que el triunfo ante el León del Oeste significó no solo los primeros tres puntos del certamen, sino también un envión anímico importante para acomodarse en la tabla y ganar confianza.

En este contexto, el Villero buscará ratificar la mejoría y consolidarse, con la intención de encadenar su segunda victoria consecutiva y empezar a perfilarse como protagonista en este arranque de temporada.

Por su parte, San Martín de Burzaco llega con la necesidad de sumar. La Tribu Azul cosecha apenas un punto sobre seis posibles, producto del empate sin goles frente a Liniers. Por eso, intentará recuperarse en un escenario siempre exigente como el Genacio Sálice, frente a un rival que buscará imponer condiciones desde el inicio.

En cuanto al equipo, todo indica que el Pájaro Miranda repetiría el mismo once que viene de imponerse ante Ituzaingó. Más allá de algunas variantes ensayadas durante la semana, el entrenador quedó conforme con el rendimiento y apostaría por la continuidad para sostener el funcionamiento.

Por otro lado, la tercera fecha de la Primera B se abre con: 17.00 Argentino (Q)-Argentino (M), CADU-Arsenal, Dock Sud-Villa Dalmine, Italiano-Liniers; 20.30 Ituzaingó- Brown (A) y Merlo-UAI Urquiza.

