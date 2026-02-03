Continúa el misterio por una muerte en Romero

Se extiende la bronca en La Plata por los cortes de luz: vecinos hartos y avenidas sin semáforos
Hay dudas y también bastante hermetismo. La causa por la muerte de una mujer, a la que encontraron recostada en una cama en su casilla en Melchor Romero, presenta algunas aristas, que dejan abierto el gran interrogante: murió por causas naturales o por la acción de un tercero.
Según fuentes judiciales, el informe forense dejó una especie de gris, que potencia las dudas. Por eso la fiscal María Eugenia Di Lorenzo ya requirió máxima celeridad para el desarrollo de los estudios complementarios, que permitirán saber bien qué sucedió en 178 entre 529 y 530.
La víctima fue identificada como Samanta Álvarez. En la escena no había gritos, ni señales visibles de lucha. Tampoco desorden. Todo parecía detenido en el tiempo, como si algo se hubiera apagado sin dejar rastros evidentes.
El cuerpo se veía tapado -hasta la altura del pecho- con una manta de color naranja, cuyo doblez pareció perfectamente elaborado y, en cierta medida, contrastó con el horror del deceso.
Un equipo médico del SAME arribó poco después y confirmó el fallecimiento.
En ese marco, el caso se analiza con especial atención al contexto personal y social de la víctima, una línea de investigación que cobra relevancia en hechos donde las causas del fallecimiento no resultan evidentes a simple vista.
Cabe destacar que en la instrucción del sumario presta colaboración personal de la seccional 14ª.
