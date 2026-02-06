Asesinan a un jubilado en medio de un asalto

Un jubilado de 72 años fue asesinado a puñaladas durante un violento robo en su vivienda de la localidad bonaerense de San Isidro y el caso generó una profunda conmoción entre vecinos y allegados. La víctima fue identificada como Víctor Emilio Cocozza, un hombre muy conocido en el barrio, donde había vivido toda su vida y donde solía pasar gran parte del día dedicado a sus autos antiguos, una de sus grandes pasiones.

El brutal episodio ocurrió durante la madrugada de ayer en una casa de dos plantas ubicada sobre la calle Jacinto Díaz al 1200, a pocas cuadras del Hipódromo local. Según reconstruyeron los investigadores, al menos tres ladrones ingresaron con fines de robo y sorprendieron al dueño de casa, quien terminó siendo atacado con un arma blanca en medio del asalto.

La secuencia comenzó a tomar forma cuando personal de seguridad municipal detectó a tres personas caminando con actitud sospechosa por las inmediaciones, cargando mochilas, bolsas y distintos elementos. Al intentar identificarlos, los sospechosos escaparon y uno de ellos fue reducido en el lugar. Entre sus pertenencias encontraron documentación que condujo a la vivienda del jubilado.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio hallaron el portón entreabierto y signos de desorden en el interior. En la cocina encontraron el cuerpo del hombre, rodeado de sangre. Las primeras pericias determinaron que presentaba al menos dos heridas de arma blanca. La fiscalía de turno ordenó la autopsia y avanzó con las diligencias para esclarecer el hecho.

Horas más tarde se concretó una segunda detención, luego de que una joven se entregara junto a su familia en una comisaría de la zona. En tanto, continúa la búsqueda de un tercer sospechoso que ya fue identificado. La investigación sigue en marcha con el análisis de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir por completo lo ocurrido.

El crimen en medio del episodio delictivo provocó indignación y tristeza en el vecindario, donde Cocozza era descrito como una persona tranquila, solidaria y siempre dispuesta a ayudar.