Asesinan a un jubilado en medio de un asalto

Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Acuerdo entre Argentina y EE UU: qué implica el nuevo vínculo comercial
“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
Sin acuerdo por el aumento a docentes y estatales bonaerenses: preparan una nueva oferta
La muerte de Rocío: alvarito Grito de justicia en horas clave de la causa
El Gobierno monta una oficina para desmentir fake news u operaciones
Arranca la serie de Copa Davis con Tirante como protagonista
La incertidumbre global volvió a golpear fuerte a los activos argentinos
Reforma laboral: las movidas del Gobierno para lograr la aprobación
Rechazo opositor y fuerte advertencia de entidades periodísticas
Avanza el ensanche de la Avenida 60 y estaría listo para marzo
La disputa en el PJ ahora es por la vice y por quién conduce el Congreso
Armados con cuchillos, coparon un tribunal y amenazaron a un juez
Un intendente intimó al gobierno nacional por el deterioro de las vías
El Gobierno pidió que Milagro Sala vuelva a la cárcel y deje la prisión domiciliaria
VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”
Electrodomésticos: ya llegan importados y se reavivan las ventas
Actividades: grupo para adultos mayores, taller de música, carnaval y clases de yoga
“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un jubilado de 72 años fue asesinado a puñaladas durante un violento robo en su vivienda de la localidad bonaerense de San Isidro y el caso generó una profunda conmoción entre vecinos y allegados. La víctima fue identificada como Víctor Emilio Cocozza, un hombre muy conocido en el barrio, donde había vivido toda su vida y donde solía pasar gran parte del día dedicado a sus autos antiguos, una de sus grandes pasiones.
El brutal episodio ocurrió durante la madrugada de ayer en una casa de dos plantas ubicada sobre la calle Jacinto Díaz al 1200, a pocas cuadras del Hipódromo local. Según reconstruyeron los investigadores, al menos tres ladrones ingresaron con fines de robo y sorprendieron al dueño de casa, quien terminó siendo atacado con un arma blanca en medio del asalto.
La secuencia comenzó a tomar forma cuando personal de seguridad municipal detectó a tres personas caminando con actitud sospechosa por las inmediaciones, cargando mochilas, bolsas y distintos elementos. Al intentar identificarlos, los sospechosos escaparon y uno de ellos fue reducido en el lugar. Entre sus pertenencias encontraron documentación que condujo a la vivienda del jubilado.
Cuando los efectivos llegaron al domicilio hallaron el portón entreabierto y signos de desorden en el interior. En la cocina encontraron el cuerpo del hombre, rodeado de sangre. Las primeras pericias determinaron que presentaba al menos dos heridas de arma blanca. La fiscalía de turno ordenó la autopsia y avanzó con las diligencias para esclarecer el hecho.
Horas más tarde se concretó una segunda detención, luego de que una joven se entregara junto a su familia en una comisaría de la zona. En tanto, continúa la búsqueda de un tercer sospechoso que ya fue identificado. La investigación sigue en marcha con el análisis de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir por completo lo ocurrido.
El crimen en medio del episodio delictivo provocó indignación y tristeza en el vecindario, donde Cocozza era descrito como una persona tranquila, solidaria y siempre dispuesta a ayudar.
LE PUEDE INTERESAR
Oficial: el acusado declarará el martes 10 de febrero
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí