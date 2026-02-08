Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Preparan el traslado de Bastian Jeréz a una clínica privada del AMBA

Preparan el traslado de Bastian Jeréz a una clínica privada del AMBA
8 de Febrero de 2026 | 20:07

Escuchar esta nota

Una noticia esperanzadora llega desde el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Bastián Jerez, el niño que resultó gravemente herido tras un accidente en la zona de dunas de Pinamar, seguirá con su recuperación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y preparan su trasladado en un vuelo sanitario de alta complejidad, que sería inminente. 

El operativo busca llevarlo al Hospital Italiano de San Justo para comenzar un tratamiento especializado de rehabilitación postraumática. Tras días de profunda incertidumbre, la evolución clínica de Bastián dio un giro positivo el pasado martes. Según relató su madre, el niño salió del estado de coma y tuvo momentos de lucidez que conmovieron a todo el entorno. 

En este marco, Bastián logró identificar a sus padres y familiares directos. "Nos regaló sonrisas", compartió su mamá, destacando que el pequeño muestra señales de una recuperación que los médicos califican como muy favorable dada la gravedad inicial del cuadro.

Traslado y rehabilitación

La familia venía solicitando celeridad en la derivación para no perder tiempo valioso en la estimulación neurológica. Finalmente, tras la autorización de IOMA, la provincia de Buenos Aires se encontraba disponiendo la logística aérea. Según trascendió este domingo, vuelo está programado para la primera hora del lunes, condicionado por la estabilidad clínica del paciente y las condiciones meteorológicas.

En el Hospital Italiano de San Justo, un equipo multidisciplinario lo espera para iniciar la rehabilitación neurológica postraumática, un proceso lento pero fundamental para recuperar funciones motoras y cognitivas. 

