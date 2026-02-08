Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
VIDEO. Volcó en una zanja tras un choque en La Plata y huyó dejando un auto robado
Tren Roca a La Plata sin servicio este domingo, ¿qué pasará mañana lunes?
Los carnavales de La Plata pusieron primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Boca avanza a paso firme por Cetré y restarían detalles para su salida de Estudiantes
Comienza la constitución de las comisiones para tratar la reforma laboral y la baja de imputabilidad
Tras el ataque a un chofer de micro en La Plata, denuncian otra agresión en la misma esquina
“Hay que ser muy mierda”, la China Suárez explotó tras el cumpleaños de Magnolia y apuntó contra Juariu
“Es horrible”: Mirtha Legrand se volvió a quejar de su estatua en Villa Cañás, su ciudad natal
Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave
VIDEO. Vecinos atraparon a un ladrón y se desataron violentas represalias en Los Hornos
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
Murió un árbitro de la Liga Amateur Platense y la familia pide ayuda
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
Zaniratto apuesta a Nacho Fernández y Nacho Miramón para enfrentar a Barracas Central
Tras la derrota en la Copa Davis, los posibles rivales de Argentina en la lucha por la permanencia
Milei canceló su gira en EEUU prevista para mañana y viajará a mediados de mes para inaugurar la "Junta de la Paz"
Preparan el traslado de Bastian Jeréz a una clínica privada del AMBA
Detienen al conductor que se fugó tras choque fatal en La Plata que dejó un motociclista muerto
Un ex Gimnasia elegido para reforzar a Villa San Carlos tras su paso por el fútbol chileno
Elecciones en Portugal: el socialista moderado Antonio José Seguro se impuso en la segunda vuelta
Operativo en el centro de La Plata y versiones cruzadas: denuncian abuso y la policía habla de agresión a inspectores
Éxodo en el Gobierno: tras la renuncia de Marco Lavagna, ya son 45 las bajas en tan solo dos meses
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Inflación en alza, crisis en el Indec, industrias en problemas y tensiones políticas impactan en el Gobierno
Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Los que nunca descansan: beneficios y contras de trabajar en casa
Copa Davis: Argentina perdió la serie 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El martes comenzará la constitución de las comisiones para tratar, en el periodo de sesiones extraordinarias, las dos leyes que impulsa la gestión del presidente Javier Milei: el Proyecto de Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil (baja de imputabilidad). Luego de que el tratamiento de la reforma laboral se haya postergado para este año, finalmente, el debate comenzará en el Senado de la Nación y está programado para iniciarse este 11 de febrero.
La Libertad Avanza (LLA) se encuentra en un contexto de negociación y busca consensos con los bloques “dialoguistas” como son el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), aún después de las reuniones que mantuvo el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores, durante estos últimos meses.
Los ejes principales que presenta esta iniciativa se concentran en buscar una revisión integral del marco laboral actual y pretenden modificar las indemnizaciones; crear un “Fondo de Cese Laboral” mediante convenios colectivos; reducir contribuciones en las cargas patronales para fomentar la contratación formal; introducir la figura de “Colaborador Independiente”, bajo un régimen de autonomía sin relación de dependencia tradicional”.
También se incorpora un “Banco de Horas” como un nuevo sistema de flexibilidad horaria que permite compensar excesos de jornada en días posteriores, en lugar de abonar horas extras.
En contraposición, los sindicatos manifestaron un fuerte rechazo, debido a que consideran que este proyecto “no sólo no genera puestos de trabajo, sino que impulsa la pérdida de derechos adquiridos”. Paralelamente, realizaron convocatorias para llevar adelante movilizaciones frente al Congreso desde este martes.
Por otra parte, el proyecto de Ley Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, propone un régimen especial con medidas ‘socioeducativas y penas alternativas’ y deja de lado la condena de reclusión perpetua y pretende fijar un máximo de 20 años de condena para menores. Sin embargo, se presume que los adolescentes de 14 años, o más, que cometan delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con penas máximas de 15 años o más, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.
Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, con la posibilidad de otorgarle libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de prisión efectiva. Según LLA, esta iniciativa pretende terminar con la “puerta giratoria” y condenar delitos cometidos por menores de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí