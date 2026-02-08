“Hay que ser muy mierda”, la China Suárez explotó tras el cumpleaños de Magnolia y apuntó contra Juariu

El festejo de Magnolia por sus 8 años quedó en segundo plano tras un descubrimiento en las redes sociales por parte de la influencer Juariu. Es que, durante la celebración de la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña, se supo que Mauro Icardi intimó a Wanda Nara para que sus hijas fueran al festejo, pese a que él no estaba presente y que las menores se negaron expresamente a ir.

Según descubrió Juariu, con carta documento del futbolista a la empresaria de por medio, intentó convencer a Francesca e Isabella de ir al cumpleaños de Magnolia a cambio de darle regalos. Ante la negativa, le indicó que en ese caso no tendría los obsequios prometidos y es este detalle el que desató una posterior guerra.

Juariu reveló en sus historias que la primera hija de Suárez y Vicuña estaba usando la malla de Isabella, lo que hizo explotar a la ex Abzurdah. Desde su cuenta de Instagram, acusó a la influencer de hostigar a su hija.

“Victoria Braier alias ‘Juariu’, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mierda”, escribió, dejando en claro su enojo por la exposición de su hija y marcando un límite frente a lo que consideró una intromisión inadmisible.

Lejos de quedarse callada, Juariu recogió el guante y respondió con ironía: “Eugenia Suárez alias ‘La China" me acusa de hostigar. Solo di información. No hablo de los menores sino del contexto de un supuesto ida y vuelta judicial. Los que exponen a los menores en tal caso desde que empezó son todos los protagonistas y el entorno”.