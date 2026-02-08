Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
Volcó en una zanja tras un choque en La Plata y huyó dejando un auto robado
Los carnavales de La Plata pusieron primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Boca avanza a paso firme por Cetré y restarían detalles para su salida de Estudiantes
Tren Roca a La Plata sin servicio este domingo, ¿qué pasará mañana lunes?
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
“Es horrible”: Mirtha Legrand se volvió a quejar de su estatua en Villa Cañás, su ciudad natal
Tras el ataque a un chofer de micro en La Plata, denuncian otra agresión en la misma esquina
Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave
VIDEO. Vecinos atraparon a un ladrón y se desataron violentas represalias en Los Hornos
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
Murió un árbitro de la Liga Amateur Platense y la familia pide ayuda
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
Zaniratto apuesta a Nacho Fernández y Nacho Miramón para enfrentar a Barracas Central
Tras la derrota en la Copa Davis, los posibles rivales de Argentina en la lucha por la permanencia
Milei canceló su gira en EEUU prevista para mañana y viajará a mediados de mes para inaugurar la "Junta de la Paz"
Preparan el traslado de Bastian Jeréz a una clínica privada del AMBA
Detienen al conductor que se fugó tras choque fatal en La Plata que dejó un motociclista muerto
Un ex Gimnasia elegido para reforzar a Villa San Carlos tras su paso por el fútbol chileno
Elecciones en Portugal: el socialista moderado Antonio José Seguro se impuso en la segunda vuelta
Operativo en el centro de La Plata y versiones cruzadas: denuncian abuso y la policía habla de agresión a inspectores
Éxodo en el Gobierno: tras la renuncia de Marco Lavagna, ya son 45 las bajas en tan solo dos meses
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Inflación en alza, crisis en el Indec, industrias en problemas y tensiones políticas impactan en el Gobierno
Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Los que nunca descansan: beneficios y contras de trabajar en casa
Copa Davis: Argentina perdió la serie 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender
Nicolás Wiñazki reveló que Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El sucesor del actual mandatario conservador, Marcelo Rebelo de Sousa, se impuso ante el líder derechista André Ventura
Escuchar esta nota
António José Seguro, un socialista moderado, se proyecta como ganador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Portugal frente al líder de la derecha André Ventura, según las primeras estimaciones de las televisiones en base a sondeos a boca de urna.
Si bien el papel del jefe de Estado portugués es principalmente simbólico, está llamado a desempeñar un papel de árbitro en caso de crisis y dispone del poder de disolver el Parlamento para convocar elecciones legislativas anticipadas.
Seguro, de 63 años, obtendría entre el 67 al 73% de los votos, frente a una horquilla de entre 27 y 33% para Ventura, 43 años, en el balotaje para suceder al conservador Marcelo Rebelo de Sousa.
Seguro llegó al balotaje como favorito, según las encuestas y tras ganar la primera vuelta el 18 de enero. Pese a su derrota, Ventura, de 43 años, consolidó sus ambiciones con el paso al balotaje donde su formación de derecha Chega (Basta) revalidó su posición como la segunda fuerza política del país.
La campaña fue trastocada por las duras tormentas que han azotado Portugal estas dos últimas semanas, que obligaron a al menos 14 circunscripciones de las más afectadas a aplazar la votación una semana.
Contra la opinión de Ventura, que prefería un aplazamiento a nivel nacional no contemplado por la ley, la decisiva elección que convocó a 11 millones de portugueses en el país y en el extranjero.
LE PUEDE INTERESAR
Epstein: realeza en pánico, Hollywood expuesto y operaciones globales
LE PUEDE INTERESAR
Trump retoma la pesca en un área protegida del Atlántico
Mientras esta victoria anunciada le hacía temer una desmovilización del electorado, las inclemencias del clima de los últimos días llegaron al político socialista a alertar que la abstención era su "gran rival".
"Hago un llamamiento a los portugueses para que acudan a votar. Aprovechen esta ventana de buen tiempo", dijo Seguro tras votar en una escuela de Caldas da Rainha, la ciudad donde reside, a unos cien kilómetros al norte de Lisboa.
Ventura promete una "ruptura" con las formaciones que dirigen Portugal desde hace 50 años, se quejó de haber tenido que hacer campaña con un escenario de "todos contra uno", lo que hizo su elección "mucho más difícil".
Seguro ganó la primera vuelta hace tres semanas, con el 31,1% de los votos, y desde entonces ha sumado el apoyo de numerosas personalidades políticas procedentes de la extrema izquierda, del centro e incluso de la derecha, aunque no el del primer ministro Luis Montenegro, del Partido Social Demócrata, un partido de derecha moderada.
Montenegro, que dirige un un Gobierno minoritario de derecha, que en el Parlamento se apoya a veces en los socialistas y a veces en la derecha, se negó a dar una consigna de voto para la segunda vuelta.
Para Ventura estas elecciones constituyen igualmente una consolidación, ya que su paso al baloraje se produce después de que Chega se convirtiera en la principal fuerza de oposición tras las legislativas de mayo de 2025.
El próximo presidente sucederá a principios de marzo al conservador Rebelo de Sousa, en el cargo desde hace diez años.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí