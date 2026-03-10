Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |SE REANUDA EL TORNEO DESPUÉS DEL PARO DECRETADO POR AFA

El Rojo ante Unión; Racing en Junín y Tigre-Vélez

La décima fecha que comienza hoy tendrá cuatro partidos. En Victoria, el líder del Grupo A enfrenta al escolta del B

El Rojo ante Unión; Racing en Junín y Tigre-Vélez

Vélez busca prolongar su buen momento ante Tigre / Fotobaires

10 de Marzo de 2026 | 02:40
Edición impresa

Con cuatro partidos comienza a desarrollarse la décima fecha del Apertura, competencia que se reanudará luego del paro de tres días decretado por la AFA.

Y en este racimo de cotejos, uno de los más importantes se jugará desde las 19:45 en el estadio José Dellagiovanna, donde Tigre, escolta del Grupo B, espera por Vélez, el puntero del Grupo A, en el Interzonal de la fecha.

El “Fortín” le sacó tres unidades a su más inmediato perseguidor, Estudiantes; mientras que Unión cierra el podio con 15 puntos. Los otros equipos que están en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A son Independiente (13), Platense (13), Boca (12), Defensa y Justicia (12) y San Lorenzo (12).

EL ROJO NO LA TENDRÁ FÁCIL

Independiente, por su parte, recibe a Unión, en el Libertadores de América, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita dar pelea en los puestos de arriba.

El encuentro, que está programado para las 19:45 y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Andrés Merlos, que será secundado desde el VAR por Fabrizio Llobet.

Independiente, dirigido por Gustavo Quinteros, llega a este partido con la ilusión en alza, luego de conseguir un triunfo en la última fecha ante Central Córdoba que le permitió sumar los 13 puntos y colocarse cuarto en la Zona A, a cinco unidades del líder que es Vélez.

Unión, por su parte, también tuvo un gran inicio en este Apertura, donde ocupa la tercera posición de la Zona A gracias a los 14 puntos cosechados en las primeras ocho fechas.

El “Tatengue” viene de ganar sus últimos tres partidos (1-0 a Aldosivi, 3-1 a Sarmiento y 2-1 a Instituto de Córdoba) y quiere extender su racha para afianzarse aún más en las primeras posiciones.

RACING EN JUNÍN

En tanto que Racing visita esta noche a Sarmiento, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro comenzará a las 22, se llevará a cabo en el Estadio Eva Perón, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y será televisado por ESPN Premium.

Racing llega a este partido en un buen momento, ya que arrastra un invicto de cinco partidos que le permitió meterse entre los ocho mejores de la Zona B.

En caso de conseguir un nuevo triunfo, los dirigidos por Gustavo Costas podrían escalar incluso hasta la cuarta posición en caso de que se den ciertos resultados.

En su última presentación, la “Academia” tuvo una gran actuación para golear 3-0 como visitante a Atlético Tucumán con goles del colombiano Duván Vergara y Santiago Solari.

Y en el último partido de la jornada, Newell´s, que no ha podido ganar hasta el momento (en la fecha pasada perdió el clásico ante Central), recibe desde las 22 a Platense.

Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

