Carboni tendrá varios meses de recuperación

El mediocampista del Inter de Milán, que se encuentra a préstamo en Racing, Valentín Carboni, fue operado con éxito de su lesión ligamentaria en la rodilla que lo tendrá entre seis y ocho meses fuera de las canchas.

Como se recordará, hace dos semanas, el campeón de América con la Selección argentina en 2024 sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior y la rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha, en un entrenamiento con el equipo dirigido por Gustavo Costas.

En las últimas horas, el club de Avellaneda comunicó que el futbolista, cuya ficha pertenece al Inter de Milán de Italia, fue operado con éxito de dicha lesión: “Valentín Carboni fue operado con éxito de su lesión ligamentaria en la rodilla derecha. Ya se encuentra en su domicilio y comenzará la rehabilitación en los próximos días. A meterle con todo, Valen”.

Carboni, de 20 años, firmó como flamante refuerzo de la Academia en enero tras acordar su arribo a préstamo desde el Inter.

Si bien Gustavo Costas le dio rodaje como titular contra Gimnasia de La Plata, Rosario Central y Tigre, el DT lo quitó siempre en el segundo tiempo de esos partidos. Luego de esas tres derrotas consecutivas, el ex Genoa fue suplente en la victoria 2-1 sobre Argentinos Juniors e ingresó por Tomás Conechny en los segundos finales.

En el 2-0 sobre Banfield también entró desde el banco en el complemento por Conechny para sumar media hora de actividad.

Sin embargo, permaneció sentado todo el partido en el banco en el 0-0 contra Boca en la Bombonera y Costas repitió ese mismo método en el 1-1 ante Independiente Rivadavia de la 7ª fecha.

En ese contexto, la Academia se quedará sin el mediocampista de 20 años por todo el Torneo Apertura a la vez que ya conoce la situación de Maravilla Martínez para saber cuándo lo podrá recuperar.

El 9 fue reemplazado por Tomás Conechny a los 41 del primer tiempo del duelo ante la Lepra de Mendoza tras doblarse el tobillo izquierdo. El informe marca que tiene una lesión ligamentaria de grado 2 que lo marginará de la cancha entre uno y dos meses.