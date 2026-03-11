Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |PULSO BURSÁTIL

Wall Street mixto mientras el petróleo se derrumba

11 de Marzo de 2026 | 02:03
Edición impresa

Wall Street cerró ayer con resultados mixtos y leves fluctuaciones, en una jornada marcada por la fuerte caída del precio del petróleo y la persistente incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.

El índice Dow Jones retrocedió un 0,07 %. El selectivo S&P 500 también terminó en terreno negativo, con una baja del 0,21 %, mientras que el tecnológico Nasdaq Composite logró cerrar prácticamente sin cambios, con un leve avance del 0,01 %. La sesión estuvo dominada por el derrumbe del crudo estadounidense WTI, que se desplomó un 11,94 % y terminó en 83,45 dólares por barril. La caída se produjo luego de que la Armada de Estados Unidos desmintiera que hubiera escoltado a un petrolero a través del estratégico Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial. Los inversores siguieron de cerca las tensiones en la región tras los bombardeos de EE UU e Israel contra Irán, que han elevado el riesgo de una escalada regional. En ese contexto, el presidente Donald Trump advirtió que cualquier intento iraní de cerrar el estrecho sería respondido con una fuerza “veinte veces mayor”.

En otros mercados, los inversores buscaron refugio en metales preciosos: el oro subió un 2 %, hasta 5.205 dólares la onza, mientras la plata avanzó un 4,78 %.

 

