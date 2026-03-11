Wall Street mixto mientras el petróleo se derrumba

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal
Revés por los Cuadernos y Cristina deberá declarar de manera presencial
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región
$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores
“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
La Rural discute otra reelección y se calienta la interna por el mando
Indagan a Toviggino en la causa por presunta evasión contra la AFA
Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano
Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado
Alak anunció obras en el Coliseo y presentó la temporada 2026
La interna en la UCR bonaerense crece y ya interviene la Justicia
Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP
Actividades: almuerzo por el Día de la Mujer, defensa personal para niños, curso de italiano
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Wall Street cerró ayer con resultados mixtos y leves fluctuaciones, en una jornada marcada por la fuerte caída del precio del petróleo y la persistente incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.
El índice Dow Jones retrocedió un 0,07 %. El selectivo S&P 500 también terminó en terreno negativo, con una baja del 0,21 %, mientras que el tecnológico Nasdaq Composite logró cerrar prácticamente sin cambios, con un leve avance del 0,01 %. La sesión estuvo dominada por el derrumbe del crudo estadounidense WTI, que se desplomó un 11,94 % y terminó en 83,45 dólares por barril. La caída se produjo luego de que la Armada de Estados Unidos desmintiera que hubiera escoltado a un petrolero a través del estratégico Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial. Los inversores siguieron de cerca las tensiones en la región tras los bombardeos de EE UU e Israel contra Irán, que han elevado el riesgo de una escalada regional. En ese contexto, el presidente Donald Trump advirtió que cualquier intento iraní de cerrar el estrecho sería respondido con una fuerza “veinte veces mayor”.
En otros mercados, los inversores buscaron refugio en metales preciosos: el oro subió un 2 %, hasta 5.205 dólares la onza, mientras la plata avanzó un 4,78 %.
