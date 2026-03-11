Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |1-1 EN ROSARIO

Platense amargó a Newell’s en el final

11 de Marzo de 2026 | 03:48
Edición impresa

En un partido que tenía un valor muy importante para el equipo local, Newell’s empató 1-1 con Platense y de esta manera sigue sin opder ganar en el año y hundido en la tabla Anual. El primer gol lo marcó Facundo Guch, de tiro libre, a los 23 minutos del primer tiempo. A falta de cinco minutos igualó Augusto Lotti. Y en el descuento le anularon un gol a la Lepra a instancias del VAR.

Newell’s (1): Williams Barlasina, Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera, Regiardo, Facundo Guch; Luciano Herrera, Walter Nuñez, Juan Ramírez. DT: Frank Kudelka.

Platense (1): Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vazquez, Víctor Cuesta, Tomás Ariel Silva; Bautista Merlini, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Franco Zapiola; Juan Gauto, Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Gol: PT 23’ Guch (N). ST: 39’ Lotti (P).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

 

LE PUEDE INTERESAR

Tigre y Vélez no se sacaron diferencias en Victoria

LE PUEDE INTERESAR

Un empate a puro gol en Avellaneda: fue 4-4
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%

Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo

Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal

Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes

El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield

Redobla la apuesta: Milei sin piedad con empresarios

De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Últimas noticias de Deportes

El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield

¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?

Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes

Tofoni desmintió accionar contra Estudiantes
Espectáculos
“Es capaz de todo”: el lado oscuro de Andrea del Boca
Kapanga: “La música es un refugio para enfrentar la adversidad”
Winnie Pooh cumple 100: el osito que con calma y con miel casi llega a presidente
More Rial consiguió la domiciliaria: ¿Quién fue la clave para su salida?
Vuelve Yuna: el quinto regreso del unipersonal basado en “Las primas”
Política y Economía
Redobla la apuesta: Milei sin piedad con empresarios
“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
Los mercados se dieron vuelta y “volaron”
El modelo, la pelea de fondo entre el Presidente y los empresarios nacionales
Arrancó Expoagro con un anuncio “insuficiente”
La Ciudad
Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal
VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios
Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP
$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores
Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Policiales
VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región
Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Una pareja vivió horas de miedo extremo en Tolosa
Robaron en un local de comidas que pertenece a los bomberos de Berisso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla