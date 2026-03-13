El sueco Duplantis logró un nuevo récord mundial en salto con garrocha

El prodigioso sueco del salto con garrocha, Armand “Mondo” Duplantis, logró ayer un nuevo récord del mundo al alcanzar los 6,31 metros en el meeting Mondo Classic que se disputa en Uppsala, Suecia. De esta manera, el garrochista de 26 años, mejoró así por decimoquinta ocasión la marca mundial, en sus manos desde que destronó al francés Renaud Lavilleine tras superar en 2020 los 6,17 metros.

Su precedente récord del mundo lo logró el pasado mes de septiembre, cuando se hizo con el título mundial en Tokio. Ante su público, en pie tras su proeza, el atleta dio una vuelta de honor, cubierto por una bandera sueca, después de un concurso en el que no dejó ninguna duda sobre su superioridad.

Eso a pesar de que se enfrentó a un plantel de atletas inéditos, todos ellos habiendo superado en algún momento los 6 metros. Entre ellos, el griego Emmanouil Karalis, nueva segunda mejor marca mundial, tras haber saltado los 6,17 metros a finales de febrero en Grecia.

“Esta es mi casa. Es nuestra casa. Es así. Y saben que cada vez que estoy en la pista, los represento. Y lo hago con mucho orgullo”, declaró el atleta al público tras su nueva marca.

“Estoy muy orgulloso de haberlo podido hacer delante de ustedes. Salto por mí, salto por mi familia, pero también salto por ustedes, por Suecia y por todos los que me apoyan”, añadió.

Luego de un primer salto muy cómodo, de 5,65 metros, y después otro en el que tampoco dio señales de dificultad, a 5,90 m, el sueco superó los 6,08 metros.

En ese momento era ya el único atleta sobre la pista, ya que de entre sus rivales del día, solo el noruego Sondre Guttormsen (6,00 m) superó los 6 metros.

El público estuvo entregado, Duplantis pidió los 6,31 metros y se lanzó para superar esa nueva barra en su primer intento.

“Si alguien viene a Suecia a desafiarme, lo tendrá todavía más complicado para vencerme. Estoy muy emocionado por este momento. Había una presión adicional, porque quería firmar una actuación diferente. Superar el récord del mundo aquí es verdaderamente increíble”, declaró “Mondo” a la cadena SVT. Sin dudas, sigue haciendo historia y va por más.