Camba va por el primer triunfo en el torneo

Horror en una parroquia: trama de abusos y un monaguillo acusado
Miopía: epidemia en La Plata: casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
Alarma escolar en Los Hornos por la posible presencia de asbesto
Colas de más de cinco horas para conseguir la vacunación antigripal
El rugby vuelve a escena: diferentes aspiraciones en los equipos platenses
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
El servicio de guardias médicas, contra las cuerdas en la Ciudad
Más tensión en el PJ tras el cruce entre Bianco y el entorno de Mayra Mendoza
Imperdibles y con descuentos, la ofertas de este finde en El Nene
Milei participa de un foro en España y se reúne con referentes liberales
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
Tras la indagatoria, la Justicia autorizó a Tapia a salir del país
Revelan intercambios entre Milei y un lobista antes y después del lanzamiento de $LIBRA
El endeudamiento de las familias es el más alto en veinte años
Científicos platenses crearon un dispositivo que detecta la hepatitis E
Ian Moche donó su cabello para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer
La Sociedad de Infectología de La Plata presentó a sus nuevas autoridades
Agronomía, Ciencias Naturales y Psicología tienen nuevas autoridades
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Atrás quedó un paro que decretó la AFA. Y los equipos ya están listos para reanudar la competencia. Esta tarde, en el nuevo horaio de las 15:30, comenzará a jugarse la tercera fecha del torneo de Primera C, y en este caso, Defensores de Cambaceres deberá viajar hasta el estadio “Beto Larrosa”, en el barrio porteño de Villa Soldati para medirse con Sacachispas. El objetivo será poder alcanzar la primera victoria del torneo.
Dario Ortíz no confirmó el equipo, pero se sabe que tendrá variantes, con los debuts de Sergio Luayza y Santiago Díaz. Además está la posibilidad de que Román Zárate juegue de entrada. Los convocados son: Santiago Calvo, Emanuel Duba, Benjamín Duarte, Juan Cruz Frojan, Juan Ignacio Trentín, Santiago Díaz, Sergio Luayza, Esteban Coronel, Rodolfo Fernández, Renzo Zárate, Bryan Schmidt, Alan Meschini, Facundo Odello, Mariano Alderetes, Matías Domínguez, Renzo Fernández, Javier Sequeyra, Patricio Contana, Simón Michelena y Mariano Coletto.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí