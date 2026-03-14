Camba va por el primer triunfo en el torneo

Atrás quedó un paro que decretó la AFA. Y los equipos ya están listos para reanudar la competencia. Esta tarde, en el nuevo horaio de las 15:30, comenzará a jugarse la tercera fecha del torneo de Primera C, y en este caso, Defensores de Cambaceres deberá viajar hasta el estadio “Beto Larrosa”, en el barrio porteño de Villa Soldati para medirse con Sacachispas. El objetivo será poder alcanzar la primera victoria del torneo.

Dario Ortíz no confirmó el equipo, pero se sabe que tendrá variantes, con los debuts de Sergio Luayza y Santiago Díaz. Además está la posibilidad de que Román Zárate juegue de entrada. Los convocados son: Santiago Calvo, Emanuel Duba, Benjamín Duarte, Juan Cruz Frojan, Juan Ignacio Trentín, Santiago Díaz, Sergio Luayza, Esteban Coronel, Rodolfo Fernández, Renzo Zárate, Bryan Schmidt, Alan Meschini, Facundo Odello, Mariano Alderetes, Matías Domínguez, Renzo Fernández, Javier Sequeyra, Patricio Contana, Simón Michelena y Mariano Coletto.