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Deportes |Desde las 14 recibe a deportivo merlo

San Carlos busca un nuevo éxito en Berisso

San Carlos busca un nuevo éxito en Berisso

rodrigo salinas

14 de Marzo de 2026 | 02:44
Edición impresa

Villa San Carlos, de irregular campaña hasta el momento, buscará esta tarde sumar un nuevo triunfo en el Genacio Sálice, cuando a partir de las 14 y el arbitraje de Gonzalo Creimermann, reciba a Deportivo Merlo, en uno de los partidos que forma parte de la sexta fecha del Apertura de Primera B.

El Celeste, que llega a esta partido con una victoria, una igualdad y dos derrotas (4 puntos), sabe que el objetivo es sumar de a tres para no perderle pisadas a los dos punteros del certamen, Excursionistas y Sportivo Italiano, que suman 10 unidades.

Para este compromiso, el entrenador Pablo Miranda no podrá contar con el defensor Alejo Lloyaiy, que fue expulsado en la fecha pasada. Y su lugar podría ser ocupado por Mauro Garraza. Además, es probable que juegue Bangardino por Akimenco (luxación del hombro izquierdo). Tampoco jugará Ezequiel Melillo. Hoy, a las 14, Arsenal vs. Deportivo Armenio, y a partir de las 16, Excursionistas vs. Flandria.

 

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