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Deportes |LA PLATA PERDIÓ 36-29 CONTRA ATLÉTICO DEL ROSARIO EN GONNET

Una derrota que no estaba en los planes

Tuvo mayor posesión de la pelota pero no supo utilizarla bien y el rival, más oportuno, se llevó el triunfo en la previa del clásico

Una derrota que no estaba en los planes

La Plata tuvo la pelota pero no supo lastimar / Gonzalo Calvelo

15 de Marzo de 2026 | 02:08
Edición impresa

No fue el mejor debut para La Plata, que en un partido entretenido y con emociones cambiadas, cayó 36-29 en el inicio del Top 14 como local ante Atlético del Rosario, que fue efectivo y le hizo pagar cada uno de sus errores.

El equipo Canario dominó en el scrum con autoridad. Recuperó desde allí muchas pelotas. Lo msimo en el line, pero no tan arrollador como en la otra formación. por eso tuvo la posesión de la pelota en buena parte del partido pero no supo cómo anotar puntos ante un rival de muy buen manejo y criterio para ser punzante en cada recuperación.

En ese sentido hay que destacar la figura del apertura Manuel Nogués, con pasado en Pampas y otros seleccionados. El apertura vistante manejó los tiempos y tuvo en su pierna derecha el arma letal para La Plata, No solo que asistió a sus compañeros con kicks, sino que pateó los penales y anotó un drop en el arranque del partido.

El Canario se puso al frente a falta de 15 minutos pero otra vez se equivocó en defensa en una jugada que tuvo mucha fortuna para Plaza y en el final fue por un empate que no era gran cosa pero hubiese dejado un mejor sabor teniendo en cuenta el desarrollo del encuentro.

Justo en la semana previa al clásico contra Los Tilos llegó esta derrota que nadie esperaba. Claro, del otro lado sucedió lo mismo de manera más abultada.

La Plata (29): Del Cerro, Nuñez, Patat, Bautista Ozog, Kucic, Pineda, Chiappani, Tomás Bernasconi, De la Fuente, Di Lucca, Addiechi, Paz Rizzoli, Francisco Cejas, Panigatti, Sica. Ent: Montenegro-Albarracín.

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Atlético del Rosario (36): Reyes, Rubio, Montenegro, Cáceres, Capella, Sapino, Echenique, Malanos, Felipe Nogués, Manuel Nogués, Casals, Malanos, Musio, Bertero, Elías. Ent: M. Valesani.

Tantos PT 3’ drop, 39 penal M. Nogués (AR); 9’ try Núñez (LP); 17 y 23 penales Di Lucca (LP); 20’ Try Bertero conv. Nogués (AR), 39’ try Capella conv Nogués (AR). ST: 4, 27’ penales Di Lucca (LP); 4’, 30’ 38 penales Nogués (AR); 12 y 36 tries Núñez, uno conve. por Di Lucca (LP).

Intermedia: La Plata 40 - Atl. del Rosario 15.

 

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