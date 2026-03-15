Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Contra periodistas

Piden desestimar la denuncia de Villarruel

Piden desestimar la denuncia de Villarruel
15 de Marzo de 2026 | 02:51
Edición impresa

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó desestimar la denuncia presentada por la vicepresidenta Victoria Villarruel contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, a quienes había acusado por calumnias, injurias y delitos contra el orden público tras críticas vertidas en televisión.

En su dictamen, fechado el 12 de marzo, el representante del Ministerio Público sostuvo que los delitos de calumnias e injurias son de acción privada, por lo que deben tramitarse mediante querella y no en el fuero federal. “La acción privada se ejerce por medio de querella, por lo que nada tiene que decir al respecto este Ministerio Público Fiscal”, señaló.

Además, Taiano rechazó la procedencia de las acusaciones vinculadas a atentados contra el orden democrático y amenaza de rebelión. Consideró que los dichos atribuidos a los periodistas constituyen manifestaciones amparadas por la libertad de expresión y advirtió que su eventual criminalización podría afectar la libertad de prensa.

El fiscal agregó que, aun cuando los comentarios puedan resultar cuestionables o tener intencionalidad política, no existen elementos que permitan sostener que formen parte de un accionar delictivo destinado a imponer ideas mediante la difusión de noticias falsas o a configurar coerción ideológica. La decisión final sobre la continuidad o el archivo de la causa deberá ser adoptada por la jueza federal María Servini.

fundamentos de la denuncia

La presentación judicial de Villarruel había sido realizada el miércoles, luego de un pase televisivo en la señal A24 en el que Feinmann y Rossi analizaron su rol en la sesión preparatoria de la Asamblea Legislativa del 24 de febrero de 2026, cuando se eligieron autoridades del Senado.

Según la vicepresidenta, en ese contexto los periodistas la acusaron de haber protagonizado un “golpe político” dentro del oficialismo al acordar con sectores del radicalismo y del kirchnerismo la distribución de cargos en la Cámara alta.

LE PUEDE INTERESAR

En La Plata, declaran inconstitucional un artículo clave de la reforma laboral

LE PUEDE INTERESAR

La reaparición de Mauricio Macri: ¿será candidato?

Villarruel sostuvo que esas afirmaciones constituyeron “agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa” que afectaron su honor personal y la investidura institucional que ejerce. Como prueba, acompañó un video del programa televisivo.

También cuestionó interpretaciones políticas surgidas tras la difusión de una fotografía suya junto al gobernador riojano Ricardo Quintela durante el festival de La Chaya, que fue mencionada en el programa como parte del análisis sobre su posicionamiento interno en el oficialismo.

Denuncias vinculadas y repercusiones

La vicepresidenta enmarcó el episodio en lo que definió como una “campaña de desprestigio” amplificada en redes sociales y medios digitales, que —según planteó— busca erosionar su imagen pública y presionarla para abandonar su cargo.

Ese mismo día, Villarruel presentó otra denuncia contra el exministro de Defensa y actual diputado Luis Petri, a quien acusó de haberla calificado de “golpista” en la red social X. Además, vinculó estos hechos con una acción judicial previa contra el periodista español Javier Negre.

Mientras tanto, el dictamen del fiscal Taiano introdujo un nuevo capítulo en el caso al cuestionar la viabilidad penal de la denuncia en el fuero federal, lo que ahora deberá ser resuelto por la magistrada interviniente.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

Debuta Pablo Aguiar por la lesión del Pata Castro

El boleto mínimo rozará los 950 pesos en abril

Doble aumento: ABSA confirmó subas en las boletas de abril y mayo

EN FOTOS | La Fiesta Regional del Maíz en La Plata

Gimnasia recibe a La Lepra mendocina en el Bosque y quiere ganar ante para pelear arriba: hora, formaciones y TV

A “deslomarse” solo Adorni baja a la esposa de los viajes

El PJ mueve fichas, la oposición se reacomoda y la reforma electoral tensiona el tablero

Comer en La Plata es más caro: los alimentos superaron a la inflación
Últimas noticias de Política y Economía

El PJ bonaerense vota autoridades entre la lista de unidad, las internas y las pulseadas territoriales

Se rompió la cadena de pagos en el Gran La Plata y el sistema cruje

Más apoyo de EE UU al país por el juicio en la causa YPF

Milei, contra los “empresarios corruptos” y Pedro Sánchez, a quien llamó “impresentable”
Policiales
Escalada de violencia criminal: golpearon a una bebé durante un asalto
Ingresó a una casa, lo descubrieron y terminó escapando
Encañonan a una mujer en un golpe comando a una familia de quinteros
Nueva tragedia vial en la Región: 11 de las 15 víctimas iban en moto
Conceden la prisión domiciliaria a Patricia Godoy
Deportes
Gimnasia recibe a La Lepra mendocina en el Bosque y quiere ganar ante para pelear arriba: hora, formaciones y TV
Debuta Pablo Aguiar por la lesión del Pata Castro
Un historial parejo y algún cruce picante ante la Lepra mendocina
Steimbach, Insfrán y Panaro, las firmas que están al caer
Seis puntos para los juveniles ante Vélez
Información General
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas
Si te perdés con esto...: cómo es el nuevo Google Maps hiperrealista para no confundirse
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares
Los números de la suerte del sábado 14 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Espectáculos
La gran noche de Hollywood: todo listo para una nueva gala de los Oscar
Grammy vs. Brit Awards: ¿Qué gala se coronó en los premios más importantes de la música?
Julio Chávez: “El silencio del teatro es casi religioso”
Ángela Torres, La Sole y Paulo Londra brillaron en el Lollapalooza 2026
“Gran Hermano generación chatarra”, en caída libre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla