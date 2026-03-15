Piden desestimar la denuncia de Villarruel

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El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó desestimar la denuncia presentada por la vicepresidenta Victoria Villarruel contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, a quienes había acusado por calumnias, injurias y delitos contra el orden público tras críticas vertidas en televisión.
En su dictamen, fechado el 12 de marzo, el representante del Ministerio Público sostuvo que los delitos de calumnias e injurias son de acción privada, por lo que deben tramitarse mediante querella y no en el fuero federal. “La acción privada se ejerce por medio de querella, por lo que nada tiene que decir al respecto este Ministerio Público Fiscal”, señaló.
Además, Taiano rechazó la procedencia de las acusaciones vinculadas a atentados contra el orden democrático y amenaza de rebelión. Consideró que los dichos atribuidos a los periodistas constituyen manifestaciones amparadas por la libertad de expresión y advirtió que su eventual criminalización podría afectar la libertad de prensa.
El fiscal agregó que, aun cuando los comentarios puedan resultar cuestionables o tener intencionalidad política, no existen elementos que permitan sostener que formen parte de un accionar delictivo destinado a imponer ideas mediante la difusión de noticias falsas o a configurar coerción ideológica. La decisión final sobre la continuidad o el archivo de la causa deberá ser adoptada por la jueza federal María Servini.
La presentación judicial de Villarruel había sido realizada el miércoles, luego de un pase televisivo en la señal A24 en el que Feinmann y Rossi analizaron su rol en la sesión preparatoria de la Asamblea Legislativa del 24 de febrero de 2026, cuando se eligieron autoridades del Senado.
Según la vicepresidenta, en ese contexto los periodistas la acusaron de haber protagonizado un “golpe político” dentro del oficialismo al acordar con sectores del radicalismo y del kirchnerismo la distribución de cargos en la Cámara alta.
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Villarruel sostuvo que esas afirmaciones constituyeron “agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa” que afectaron su honor personal y la investidura institucional que ejerce. Como prueba, acompañó un video del programa televisivo.
También cuestionó interpretaciones políticas surgidas tras la difusión de una fotografía suya junto al gobernador riojano Ricardo Quintela durante el festival de La Chaya, que fue mencionada en el programa como parte del análisis sobre su posicionamiento interno en el oficialismo.
La vicepresidenta enmarcó el episodio en lo que definió como una “campaña de desprestigio” amplificada en redes sociales y medios digitales, que —según planteó— busca erosionar su imagen pública y presionarla para abandonar su cargo.
Ese mismo día, Villarruel presentó otra denuncia contra el exministro de Defensa y actual diputado Luis Petri, a quien acusó de haberla calificado de “golpista” en la red social X. Además, vinculó estos hechos con una acción judicial previa contra el periodista español Javier Negre.
Mientras tanto, el dictamen del fiscal Taiano introdujo un nuevo capítulo en el caso al cuestionar la viabilidad penal de la denuncia en el fuero federal, lo que ahora deberá ser resuelto por la magistrada interviniente.
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