Irán llevará la guerra “tan lejos como sea necesario”

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Irán advirtió que está dispuesto a prolongar el conflicto y llevar la guerra “tan lejos como sea necesario”, en medio de la creciente escalada militar con Estados Unidos e Israel y de la tensión por el control del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que su país está preparado para defenderse sin límites. “Han aprendido con qué tipo de nación se enfrentan”, declaró al referirse a los ataques recientes.
Los Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica aseguraron haber lanzado misiles contra Tel Aviv y el aeropuerto Ben Gurion, además de objetivos vinculados a fuerzas estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos y Baréin.
También amenazaron con atacar empresas estadounidenses en Medio Oriente y pidieron a sus empleados evacuar instalaciones.
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