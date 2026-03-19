Bajaron a Palermo y el apuntado es Pablo Guede

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Después de que le bajaran el pulgar a Martín Palermo, el nombre de Pablo Guede empezó a posicionarse como el principal candidato para convertirse en entrenador de San Lorenzo, luego de que Damián Ayude fuera despedido tras la goleada por 5-2 ante Defensa y Justicia el lunes pasado en el Nuevo Gasómetro.
“Es alguien que siempre está presente, porque dejó una buena imagen en el club. Vamos a iniciar las conversaciones. Está dirigiendo otro club (Alianza Lima) y nos estamos asesorando sobre las condiciones”, afirmó Sergio Costantino en declaraciones a radio La Red.
Si bien Pablo Guede tiene contrato en Perú y está peleando el campeonato local, ya que ocupa el segundo puesto con 17 puntos, igual que el líder, Club Deportivo Los Chankas, tras siete encuentros jugados, es uno de los nombres que le interesan a los dirigentes y por lo que iniciarán gestiones en las próximas horas.
No obstante, quedó eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores, que era el principal objetivo y eso podría jugar a favor de San Lorenzo.
“Tenemos que ver lo que conlleva lo económico, que es fundamental. Siempre muestra buena predisposición. Ojalá que cuando podamos hablar podamos llegar a un acuerdo”, agregó el presidente.
Guede dejó un gran recuerdo en el Ciclón, cuando lo dirigió por seis meses en 2016 y fue campeón de la Supercopa Argentina 2015 tras derrotar a Boca por 4-0 en febrero de 2016, que significó el último título del club.
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El entrenador tiene un gran cariño por San Lorenzo y cuenta con una cláusula que le permitiría dejar el elenco peruano ante una propuesta que es el valor de tres salarios. Todo eso hace que empiece a posicionarse como el favorito a quedarse con el cargo que dejó Damián Ayude.
Sin embargo, los directivos todavía no mantuvieron una reunión con él ni su entorno y será algo que buscarán hacer próximamente. Más allá del interés, hay otros nombres en carpeta de técnicos que están sin trabajo. Lo de Palermo, por ejemplo, no corre.
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