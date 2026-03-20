Milei habló de una “carnicería mediática” contra su Gobierno, criticó a la oposición y los “empresaurios”

El presidente de la Nación, Javier Milei, mantuvo un encuentro con militantes y simpatizantes en Tucumán luego de su participación en una actividad organizada por la Federación Económica del Noroeste Argentino (FENOA), donde había brindado una conferencia.

El mandatario se acercó a quienes lo esperaban en las inmediaciones del evento y compartió un momento con sus seguidores, en una escena que reflejó el vínculo directo que suele mantener con el público en sus recorridas por el país.

Durante su exposición previa, Milei ratificó el rumbo económico del Gobierno y aseguró que “la inflación en la Argentina se va a terminar”. En esa línea, agregó que “si nos mantenemos firmes en estos valores, Argentina va a volver a ser grande”.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, y por el referente del espacio en la provincia, Lisandro Catalán.

La actividad se enmarcó en la estrategia de despliegue territorial que impulsa La Libertad Avanza a nivel nacional, con el objetivo de consolidar su presencia política y difundir su programa en distintas provincias.

En ese contexto, Milei criticó la gestión de Alberto Fernández, al afirmar que "es increíble que esos caraduras que dejaron la (inflación) mayorista en 54% mensual, que anualizado da 17.000% vengan y se quejen si tenemos 1% mensual, que es 13% anual".

Además, Milei cuestionó a "los cavernícolas", "a los mandriles" y a los keynesianos por fomentar el consumo. "Fomentar el consumo, en detrimento del ahorro lo que hace es reventar el crecimiento económico", aseguró. Y añadió: "Por eso estos salvajes nos dejaron 15% de déficit fiscal en términos del PBI".

“Hacemos economía para que la gente esté mejor. Nosotros leemos libros para que la gente esté mejor”, sostuvo el jefe de Estado en el Hotel Hilton Garden Inn, lugar en el que se llevó a cabo el evento.

También consideró que existe una "carnicería mediática" contra su Gobierno, cuestionó a la oposición y también a los "empresaurios". "Parece que hay políticos, empresaurios y periodistas que están a favor de precios más altos, de salarios más bajos, de menores empleos, de peor calidad y sobre todas las cosas, más pobres, más indigentes, pero arriba además de todo eso de la corrupción. Por eso tienen arriba políticos, empresaurios y los que se llenan de sobres hablando de los delincuentes", afirmó. Y agregó: "Hacen una carnicería mediática porque tienen que defender los intereses de los delincuentes del sistema".

Además, aclaró que no atacaba a los empresarios ni a la gente honesta: "Ataco a la gente deshonesta, me parece que es una pelea que vale la pena", mientras que sobre la inflación reiteró que "tarde o temprano si seguimos haciendo los deberes y se termina de corregir la corrección de precios relativos, fruto de las bestialidades que hizo el gobierno anterior inexorablemente, la inflación se va a terminar en la Argentina". "Es de esperar que para agosto de este año la inflación minorista arranque con cero, les guste o no les guste", completó.