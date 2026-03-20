Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Definiciones ante empresarios

Inflación, en debe: Caputo admite una ralentización

“No podemos forzar a los argentinos a tener pesos”, dijo el ministro. En cambio, aseguró tener los fondos para pagar vencimientos de deuda hasta 2027

Inflación, en debe: Caputo admite una ralentización

caputo aseguró que podrá pagar deuda por U$S9.000 millones/archivo

20 de Marzo de 2026 | 03:11
Edición impresa

Luis Caputo ratificó el programa fiscal y admitió que la inflación se “ralentizó” por la caída de la demanda de dinero y sostuvo que “a partir de ahora” debería retomarse el proceso desinflacionario; además, descartó emitir deuda en Wall Street y dijo tener fondeo identificado para los próximos vencimientos de capital.

Ante empresarios, en un auditorio de Puerto Madero, el ministro de Economía insistió con la idea de que la inflación responde a un desbalance monetario y remarcó el límite del Estado para influir sobre una variable central: “uno puede controlar la oferta, pero no la demanda… no podemos forzarlos a tener pesos en el bolsillo si no quieren”, dijo.

Durante su intervención en el 21° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, el funcionario nacional puso énfasis en la búsqueda de opciones que permitan reducir costos y consolidar la estabilidad fiscal. En el plano de la política monetaria, y luego de que la inflación se ubica en 2,9% en febrero por segundo mes, Caputo remarcó que la dinámica inflacionaria depende de la oferta y la demanda de pesos. Aunque aseguró que, en la medida en que Argentina haga las cosas bien, “más temprano que tarde la inflación va a converger a los guarismos que todos queremos ver”.

En esa disertación, vinculó la aceleración de los precios en la Argentina durante los últimos meses con una pérdida de confianza que, según su relato, se profundizó tras un “ataque especulativo” el año pasado. Y dejó una definición de expectativa: “lo que seguro va a pasar es que el proceso de desinflación va a continuar”.

El ministro atribuyó el rebote reciente a la recomposición de precios relativos y a movimientos puntuales en regulados y alimentos. En ese sentido, hizo una mención específica a la carne: “no va a seguir subiendo 8% todos los meses”, sostuvo.

Caputo aseguró que “ya tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital”.

LE PUEDE INTERESAR

Elogios para la economía por “resistir” a la guerra

LE PUEDE INTERESAR

Adorni suma denuncias: vuelos, contratos y una casa en un country

Más desinflación

Luego de que la inflación se ubica en 2,9% en febrero por segundo mes, aseguró que “a partir de ahora” debería verse otra vez un proceso de desinflación. La apuesta dijo que es mediante oferta de pesos controlada y una demanda de dinero que se recomponga “con confianza”, el IPC vuelva a aflojar en el corto plazo.

Caputo descartó una nueva colocación en los mercados internacionales (“no tenemos pensado ir al mercado”) y explicó que la decisión es de costo: financiarse “más barato” con alternativas que, dijo, se conocerán en los próximos meses.

En ese marco, afirmó que el equipo económico tiene identificado financiamiento para cubrir los próximos tres vencimientos de capital (julio, enero y julio de 2027), por unos U$S9.000 millones, sin salir a emitir deuda afuera.

Por otra parte, Caputo precisó que con el Fondo Monetario Internacional (FMI) vencen USD 3.000 millones adicionales de capital en 2027. “Más allá de las fuentes que estamos trabajando, lo que vamos a seguir haciendo es desarrollar el mercado local, la venta de activos y estos financiamientos alternativos que por ahora son más baratos que el mercado”, remarcó.

Respecto al costo de financiamiento y el acceso a los mercados, el ministro consideró que el actual nivel de riesgo país resulta excesivo en función de las condiciones técnicas del mercado. “Si hoy el riesgo país está en un nivel que nosotros consideramos que es exagerado, eso quiere decir que la posición técnica, la relación entre oferta y demanda, no está tan equilibrada como nos gustaría. Tenes que seguir arreglando la economía, estabilizando y, por el otro lado, seguir pagando, y lo podemos hacer porque tenemos alternativas de financiamiento mejores. El mejor de los mundos, nos financiamos más barato para cancelar deuda más cara, perfecto”, detalló.

También habló del vínculo con el Fondo: lo calificó como “espectacular”, dijo que hay un nivel de confianza alto y que el trabajo se da “dentro de un marco de respeto”.

Y sumó un tramo más político, con críticas al kirchnerismo por el “daño económico y psicológico” y cuestionamientos a “algunos empresarios”, en un intento por explicar por qué -según su mirada- cuesta recomponer expectativas aun con “la economía en orden”.

También se refirió a la percepción social y el escepticismo ante la economía argentina. “Hoy es casi más difícil lidiar con escepticismo de mucha gente producto de nuestro pasado que con nuestra economía. La economía está tremendamente en orden, pero hay muchísima gente que no puede evitar pensar que a Argentina le tiene que ir mal. No es una queja, es descriptivo, el daño económico y psicológico que ha hecho el kirchnerismo en la gente es brutal”, manifestó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Optimismo infinito
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se sortearon los grupos y Estudiantes ya conoce a sus rivales de la Libertadores

Avanza la causa por presunta venta ilegal de lotes en La Plata: ordenan más allanamientos en escribanías

"Es hermosa": el ex Pincha José Chatruc rompió el silencio sobre su romance con Sabri Rojas

Condenan a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: “No es una simple entidad privada”

VIDEO. Gimnasia, con tres arqueros y un vuelo demorado, comienza su periplo hacia Tucumán para enfrentar a Atlético

VIDEO. La Plata amaneció con otro aumento del precio de los combustibles: el petróleo superó los U$S110 por la guerra

“Envidia y miedo”: el productor de Emilia se metió en medio del escándalo con Tini y María Becerra
+ Leidas

Nuevo paro en la UNLP complicará las clases en facultades y colegios la semana próxima

Flamengo, DIM y Cusco: quienes son y qué actualidad tienen los rivales del Pincha en la Copa

Cruces en el Concejo por las tasas, la crisis económica y el 24 de marzo

VTV: ahora hay que pagar varios días antes

VIDEO. Un grupo difícil en la Libertadores

Preocupación por Andrea del Boca: las dudas sobre su continuidad en “GH”

¿Un arreglo sacude a Newell’s?

VIDEO. Va por la recuperación: Gimnasia visita al Decano
Últimas noticias de Política y Economía

Elogios para la economía por “resistir” a la guerra

Adorni suma denuncias: vuelos, contratos y una casa en un country

Macri por recuperar la identidad del PRO, aunque no será oposición

La Iglesia, a 50 años del golpe : “Nunca más”
Policiales
“Un clan funesto”: golpe a una estructura narco en La Plata
Apareció la nena que mantuvo en vilo a Córdoba: quedan las dudas
Una intoxicación con una tortilla, la causa probable de una tragedia familiar
Apuñaló a su pareja tras acusarla de infidelidad
Acusado de un embiste fatal, atraviesa una instancia clave
Información General
Se agrava el desempleo joven: su tasa duplica ya al promedio del país
Dueños de un campo cerraron con una tranquera una ruta en Chubut
Los números de la suerte del viernes 20 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Empleo joven: la capacitación, clave en un mercado laboral limitado
Argentinos por la Educación tiene nuevo director
Espectáculos
Un problema de salud casi suspende el show de AC/DC
Ángela Torres, la “favorita”: Consagrada con la música y en los escenarios
Martín Catoira: “Es bueno cuidar el cara a cara”
Emila Mernes: ¿La más odiada del pop?
César Paternosto: un artista del margen
Deportes
VIDEO. Un grupo difícil en la Libertadores
VIDEO. Va por la recuperación: Gimnasia visita al Decano
River y Racing, con grupos accesibles; San Lorenzo, más complicado
Banfield y Tigre, en un duelo de necesitados
¿Un arreglo sacude a Newell’s?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla