Inflación, en debe: Caputo admite una ralentización

Luis Caputo ratificó el programa fiscal y admitió que la inflación se “ralentizó” por la caída de la demanda de dinero y sostuvo que “a partir de ahora” debería retomarse el proceso desinflacionario; además, descartó emitir deuda en Wall Street y dijo tener fondeo identificado para los próximos vencimientos de capital.

Ante empresarios, en un auditorio de Puerto Madero, el ministro de Economía insistió con la idea de que la inflación responde a un desbalance monetario y remarcó el límite del Estado para influir sobre una variable central: “uno puede controlar la oferta, pero no la demanda… no podemos forzarlos a tener pesos en el bolsillo si no quieren”, dijo.

Durante su intervención en el 21° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, el funcionario nacional puso énfasis en la búsqueda de opciones que permitan reducir costos y consolidar la estabilidad fiscal. En el plano de la política monetaria, y luego de que la inflación se ubica en 2,9% en febrero por segundo mes, Caputo remarcó que la dinámica inflacionaria depende de la oferta y la demanda de pesos. Aunque aseguró que, en la medida en que Argentina haga las cosas bien, “más temprano que tarde la inflación va a converger a los guarismos que todos queremos ver”.

En esa disertación, vinculó la aceleración de los precios en la Argentina durante los últimos meses con una pérdida de confianza que, según su relato, se profundizó tras un “ataque especulativo” el año pasado. Y dejó una definición de expectativa: “lo que seguro va a pasar es que el proceso de desinflación va a continuar”.

El ministro atribuyó el rebote reciente a la recomposición de precios relativos y a movimientos puntuales en regulados y alimentos. En ese sentido, hizo una mención específica a la carne: “no va a seguir subiendo 8% todos los meses”, sostuvo.

Caputo aseguró que “ya tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital”.

Más desinflación

Luego de que la inflación se ubica en 2,9% en febrero por segundo mes, aseguró que “a partir de ahora” debería verse otra vez un proceso de desinflación. La apuesta dijo que es mediante oferta de pesos controlada y una demanda de dinero que se recomponga “con confianza”, el IPC vuelva a aflojar en el corto plazo.

Caputo descartó una nueva colocación en los mercados internacionales (“no tenemos pensado ir al mercado”) y explicó que la decisión es de costo: financiarse “más barato” con alternativas que, dijo, se conocerán en los próximos meses.

En ese marco, afirmó que el equipo económico tiene identificado financiamiento para cubrir los próximos tres vencimientos de capital (julio, enero y julio de 2027), por unos U$S9.000 millones, sin salir a emitir deuda afuera.

Por otra parte, Caputo precisó que con el Fondo Monetario Internacional (FMI) vencen USD 3.000 millones adicionales de capital en 2027. “Más allá de las fuentes que estamos trabajando, lo que vamos a seguir haciendo es desarrollar el mercado local, la venta de activos y estos financiamientos alternativos que por ahora son más baratos que el mercado”, remarcó.

Respecto al costo de financiamiento y el acceso a los mercados, el ministro consideró que el actual nivel de riesgo país resulta excesivo en función de las condiciones técnicas del mercado. “Si hoy el riesgo país está en un nivel que nosotros consideramos que es exagerado, eso quiere decir que la posición técnica, la relación entre oferta y demanda, no está tan equilibrada como nos gustaría. Tenes que seguir arreglando la economía, estabilizando y, por el otro lado, seguir pagando, y lo podemos hacer porque tenemos alternativas de financiamiento mejores. El mejor de los mundos, nos financiamos más barato para cancelar deuda más cara, perfecto”, detalló.

También habló del vínculo con el Fondo: lo calificó como “espectacular”, dijo que hay un nivel de confianza alto y que el trabajo se da “dentro de un marco de respeto”.

Y sumó un tramo más político, con críticas al kirchnerismo por el “daño económico y psicológico” y cuestionamientos a “algunos empresarios”, en un intento por explicar por qué -según su mirada- cuesta recomponer expectativas aun con “la economía en orden”.

También se refirió a la percepción social y el escepticismo ante la economía argentina. “Hoy es casi más difícil lidiar con escepticismo de mucha gente producto de nuestro pasado que con nuestra economía. La economía está tremendamente en orden, pero hay muchísima gente que no puede evitar pensar que a Argentina le tiene que ir mal. No es una queja, es descriptivo, el daño económico y psicológico que ha hecho el kirchnerismo en la gente es brutal”, manifestó.