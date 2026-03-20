Subastan obras de Arrigoni a beneficio del Hospital de Niños

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Hoy a las 18 se subastarán obras del pintor y muralista Enrique Arrigoni, en el Salón de Usos Múltiples del Hospital de Niños Sor María Ludovica. La propuesta es a beneficio del hospital pediátrico.
Las obras fueron exhibidas entre de diciembre y febrero en el Museo de Arte UCALP (47, esquina 16 y diagonal 73) y se podrán ver hoy nuevamente en el SUM del Hospital entre las 14 y las 18 (16 óleos).
Según se explicó, las obras tendrán una cifra simbólica de 100 dólares como valor base (pagaderos mediante transferencia bancaria a la Cooperadora del Hospital al valor oficial durante el remate). La subasta será al mejor postor, es decir a la oferta más alta por la obra seleccionada, por tanto los valores expresados son el punto de partida, excepto en los casos que existan ofertas previas a Sobre Cerrado.
Personal de la Cooperadora del Hospital estará presente en el SUM entre las 14 y las 18 a fin de aceptar sobres cerrados con ofertas de compra por las obras posibilitando de esta manera que quienes no puedan asistir al momento de la subasta su ofrecimiento sea abierto en público, (manteniendo la reserva del nombre del postor) y se convierta en la base de la obra elegida.
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