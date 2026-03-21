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Malestar en el Comercial San Martín por un curso para estudiantes adultos
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Familias, docentes y miembros de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº 31, ex Comercial San Martín - 46 entre diagonal 80 y 2 - manifestaron su preocupación por el funcionamiento de una escuela para adultos en el mismo edificio y en horarios en los que asisten menores.
Según señalaron, el Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) 463 comenzó a ocupar distintos espacios del establecimiento, alterando la dinámica habitual y generando inquietud entre las familias.
El malestar se intensificó a partir de un flyer que anuncia “inscripciones abiertas 2026” para mayores de 18 años y detalla que la modalidad contará con turnos mañana, tarde y noche. Para las familias, esto confirma la posibilidad de que estudiantes adultos compartan el edificio en el mismo horario que los menores y adolescentes.
“El problema es la convivencia en espacios comunes. Se han encontrado adultos en cercanías de los baños y en lugares de circulación cotidiana”, se indicó en una nota presentada por padres, madres y profesores hacia las autoridades de la institución.
“Mi hijo tiene 12 años. Queremos saber quién se va a hacer cargo si pasa algo, porque circulan personas que no conocemos dentro de la escuela”, expresó uno de los padres del turno mañana a este diario. En la misma línea de incertidumbre, otra madre señaló: “Me enteré que se abriría en el turno mañana, donde asiste mi hija. No quiero que eso ocurra porque, si pasa algo, ¿quién se hace responsable?”.
La institución cuenta con una matrícula cercana a los 1.200 estudiantes, por lo que, según plantean, resulta clave garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad. También cuestionaron que la medida se implementa pese a la existencia de otros espacios disponibles.
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Ante este escenario, los damnificados solicitaron la intervención de las autoridades de la Provincia para encontrar una solución que evite la superposición de actividades y preserve el normal dictado de clases. En tanto, adelantaron que se movilizarán el próximo miércoles a las 12 hacia el Ministerio de Educación y a las 14 hacia Gobernación.
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