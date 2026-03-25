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Política y Economía

Sergio Uñac se apunta en las elecciones presidenciales y pide internas en el PJ

Sergio Uñac se apunta en las elecciones presidenciales y pide internas en el PJ
25 de Marzo de 2026 | 19:47

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El ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se anotó en la carrera hacia 2027 y pidió internas abiertas para que el Partido Justicialista elija su candidato presidencial antes de que termine 2026.

Mediante una carta dirigida a la conducción nacional, el actual senador nacional pidió un debate federal que sirva para ordenar la estrategia electoral y fortalecer al peronismo.

Uñac planteó abiertamente que el PJ organice una interna abierta antes de que termine 2026 para que el PJ no quede atado a la posibilidad de que las Primarias sean eliminadas por impulso del gobierno nacional.

“Una instancia de ese tipo permitiría ordenar la discusión política con suficiente anticipación, promover el debate programático y fortalecer la legitimidad de la candidatura que represente a nuestro movimiento en las elecciones de 2027”, dice la carta en la que también propone abrir la participación a votantes independientes.

“Las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei han profundizado desequilibrios estructurales, debilitado capacidades estatales estratégicas y deteriorado las condiciones materiales de vida de amplios sectores de la población.

Todo ello se ve agravado por el desprecio por la cosa pública y por una ausencia total de empatía por parte de quienes hoy gobiernan”, dijo además al expresar una posición críticas hacia la administración libertaria. De esta forma. Uñac busca subirse a la carrera 2027 por el PJ en la que ya está anotado Axel Kicillof.

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