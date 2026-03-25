Bolsonaro irá a prisión domiciliaria por su salud

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro pasará a cumplir una prisión domiciliaria temporal en Brasilia una vez que reciba el alta médica, en medio de un delicado cuadro de salud. La decisión fue tomada por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien autorizó que el exmandatario permanezca en su casa durante 90 días, con posibilidad de prórroga.

Bolsonaro, de 71 años, permanece internado desde el 13 de marzo en una clínica privada tras ser diagnosticado con una bronconeumonía. Según su equipo médico, el cuadro se originó en una broncoaspiración vinculada a las secuelas de la puñalada que sufrió en 2018 durante la campaña electoral, un episodio que marcó su salud en los últimos años y derivó en múltiples cirugías.

El líder ultraderechista, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, cumple una condena de 27 años de prisión por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Su defensa había solicitado en reiteradas ocasiones el traslado a su domicilio por razones médicas, aunque hasta ahora los pedidos habían sido rechazados.

En su resolución, De Moraes señaló que la situación será reevaluada una vez transcurrido el plazo inicial, incluso con nuevas pericias médicas si fuera necesario.

Mientras tanto, Bolsonaro deberá cumplir estrictas condiciones: llevará una tobillera electrónica y tendrá restringido el uso de celulares, redes sociales y la grabación de contenidos, aunque podrá recibir visitas de familiares, abogados y médicos.

La medida reaviva la tensión política en Brasil a meses de las elecciones presidenciales. Desde prisión, Bolsonaro ya había designado a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, como su heredero político. En paralelo, algunas encuestas muestran un escenario competitivo frente a Lula, quien busca un nuevo mandato en un clima de fuerte polarización.