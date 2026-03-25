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Política y Economía

La Suprema Corte Bonaerense realizó un acto conmemorativo por los 50 años del golpe

La Suprema Corte Bonaerense realizó un acto conmemorativo por los 50 años del golpe
25 de Marzo de 2026 | 20:00

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Encabezado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCBA) Hilda Kogan, el vicepresidente Sergio Gabriel Torres y el ministro decano Daniel Fernando Soria, se realizó el acto conmemorativo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 50 años del golpe de Estado.

El evento fue coordinado por el doctor Torres, quien brindó una conferencia sobre la "Megacausa ESMA", de la cual fue juez a cargo. En torno a ello afirmó que Argentina eligió el sistema judicial como mecanismo para enfrentar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado. Agregó que el proceso de justicia que se llevó adelante en el país se estudia en todas las universidades del mundo. En su intervención, destacó especialmente el valor de las víctimas no solo por presentarse a declarar sino también porque se transformaron en un motor activo de la causa a través de las querellas.

En el cierre de su disertación, Torres consideró que no solo con justicia se evitan estos hechos sino también con educación, formación y capacitación. Todo ello en conjunto para que las generaciones venideras crezcan conociendo el pasado, "garantizando así para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos un futuro digno de ser vivido".

Por su parte la presidenta del Tribunal Hilda Kogan agradeció a todos los participantes del acto y, en particular, a Dora Barrancos, Víctor Mendivil y la Comisión Provincial por la Memoria, por su labor permanente en la promoción y defensa de los derechos humanos.

En la ceremonia que tuvo lugar en el Salón Auditorio SCBA se hizo entrega de los legajos del personal judicial víctima del terrorismo de Estado a sus familiares. La iniciativa se encuadra en la Resolución RP 264/24, norma que dispone la "reparación histórica" para los trabajadores víctimas de la última dictadura militar, dejando constancia que dichas personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, desaparecidas, asesinadas, sustraídas de su propia identidad o de la real causa de cese de su desempeño laboral, aun cuando figurasen desvinculados por cualquier otro motivo.

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La actividad contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, magistrados del Tribunal de Casación Penal, cámaras de Apelación y juzgados; funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; presidentes de los colegios de Magistrados y Funcionarios y de Abogados de la Provincia y las distintas departamentales; autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria; representantes de la Comisión de Articulación de Políticas de Memoria, Verdad y Justicia del Poder Judicial; instituciones y organismos de derechos humanos y la Asociación Judicial Bonaerense.

En el marco del acto conmemorativo, la SCBA inauguró una muestra histórica con un recorrido cronológico y temático sobre el impacto de la última dictadura militar en el ámbito provincial, orientado a describir el papel del Poder Judicial y el accionar de los organismos de derechos humanos desde 1976 hasta la actualidad. Instalada en primer término en la "Casa de Justicia", con posterioridad la exposición recorrerá cada uno de los Departamentos Judiciales. 

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