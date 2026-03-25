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Deportes |A ORLANDO CITY

Griezmann se va del Aleti para jugar en la MLS

Griezmann se va del Aleti para jugar en la MLS

X (@ESPNFC)

25 de Marzo de 2026 | 04:03
Edición impresa

El Atlético Madrid de España emitió un comunicado en el que confirmó que el histórico delantero francés Antoine Griezmann continuará su carrera en el Orlando City de la Major League (MLS).

“El Atlético Madrid y Orlando City han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada”, comenzó el comunicado en el que también se aclaró que “el delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida”.

De esta manera, destacaron que “el máximo goleador de la historia de nuestro club emprenderá un nuevo desafío profesional en la MLS el próximo verano tras vestir los colores rojiblancos durante 10 temporadas”.

“Hemos fichado al ícono mundial del fútbol y ganador del @FIFAWorldCup @AntoGriezmann procedente de @Atleti”, tuiteó la entidad. “Se unirá al club en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027-28, con opción a la temporada 2028-29 como Jugador Franquicia”, precisó el club.

Griezmann, que comenzó su carrera en la Real Sociedad de España, llegó al Atlético Madrid en el 2014 y se desempeñó en la institución “Colchonera” durante durante 10 temporadas en dos ciclos (2014-2019 y 2021-2026), donde disputó 488 partidos en los que anotó 211 goles y entregó 92 asistencias.

Pese a que el Atlético lleva más de una década compitiendo en la elite europea, Griezmann solo pudo ganar la Supercopa de España 2014 en dicho club.

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