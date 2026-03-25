Griezmann se va del Aleti para jugar en la MLS

De generación en generación: los comercios que pueden convertirse en patrimonio vivo de la Ciudad
La nafta súper roza los $2.000 en La Plata: seis aumentos en dos semanas con subas acumuladas de hasta el 12%
¿Tortilla en mal estado?: otro testimonio alimenta el escándalo
La abogada juzgada en Brasil no irá a prisión y podrá volver al país
Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima y todo el grupo Mastellone
Adorni reaparece en conferencia de prensa y se mostrará con Milei
Nueva plazoleta y homenaje de Alak a un desaparecido en Tolosa
"Salió volando y no lo pudimos encontrar": desesperada búsqueda de un pato en La Plata
Desde mañana cambia el horario de atención en bancos públicos y privados: a qué hora abrirán
Camino Belgrano | Cómo serán los desvíos previstos para mañana por las obras del shopping
Conmoción en San Carlos por una tragedia que involucró a un bebé
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Atlético Madrid de España emitió un comunicado en el que confirmó que el histórico delantero francés Antoine Griezmann continuará su carrera en el Orlando City de la Major League (MLS).
“El Atlético Madrid y Orlando City han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada”, comenzó el comunicado en el que también se aclaró que “el delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida”.
De esta manera, destacaron que “el máximo goleador de la historia de nuestro club emprenderá un nuevo desafío profesional en la MLS el próximo verano tras vestir los colores rojiblancos durante 10 temporadas”.
“Hemos fichado al ícono mundial del fútbol y ganador del @FIFAWorldCup @AntoGriezmann procedente de @Atleti”, tuiteó la entidad. “Se unirá al club en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027-28, con opción a la temporada 2028-29 como Jugador Franquicia”, precisó el club.
Griezmann, que comenzó su carrera en la Real Sociedad de España, llegó al Atlético Madrid en el 2014 y se desempeñó en la institución “Colchonera” durante durante 10 temporadas en dos ciclos (2014-2019 y 2021-2026), donde disputó 488 partidos en los que anotó 211 goles y entregó 92 asistencias.
Pese a que el Atlético lleva más de una década compitiendo en la elite europea, Griezmann solo pudo ganar la Supercopa de España 2014 en dicho club.
LE PUEDE INTERESAR
La Copa Argentina se pone al día
LE PUEDE INTERESAR
Etcheverry: se apagó y se encontró con un rival intratable
El atacante aspira a varios títulos con los colchoneros esta temporada: debe disputar la final de la Copa del Rey el 18 de abril contra la Real Sociedad, su primer club, justo después de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona, donde también jugó, los días 8 y 15 de abril.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí