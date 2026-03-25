Mohamed Salah deja Liverpool a fin de año

El delantero egipcio Mohamed Salah dejará el Liverpool al final de la temporada 2025-26 tras acordar con el club el cierre de un ciclo de nueve años en Anfield, decisión que el propio jugador comunicó de forma anticipada por respeto y gratitud hacia los hinchas.

El egipcio, incorporado desde Roma en 2017, se consolidó como uno de los futbolistas más importantes de la historia de los Reds, con un aporte decisivo en la obtención de dos títulos de Premier League, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una FA Cup, dos Copa de la Liga y una Community Shield, además de numerosos reconocimientos individuales.

Con 255 goles en 435 partidos, Salah se ubica tercero entre los máximos goleadores históricos del club y ganó en cuatro ocasiones la Bota de Oro de la liga inglesa, números que consolidan su legado como referencia de una etapa exitosa.

A pesar del anuncio, Salah mantiene el foco en lo que resta de la temporada, con la intención de alcanzar el mejor cierre posible antes de su salida, mientras que los homenajes quedarán para más adelante en el año, cuando se concrete su despedida de Anfield.

En un video publicado en sus redes, el delantero confirmó la decisión y expresó: “Hola a todos, desafortunadamente ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Me iré del Liverpool al final de la temporada”, y añadió: “Nunca imaginé cuánto este club, esta ciudad y esta gente se convertirían en parte de mi vida”.

También definió el significado de la institución: “No es solo un club, es pasión, historia y espíritu”, y recordó: “Celebramos victorias, ganamos los trofeos más importantes y luchamos juntos en momentos difíciles”.