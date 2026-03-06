Madrugada de terror para dos abuelos

Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Un jubilado de 80 años y su esposa fueron víctimas de un robo mientras dormían en su vivienda de la zona oeste de La Plata. El hecho ocurrió durante la madrugada y es investigado por la Policía.
Según el parte oficial, el episodio se registró en una casa ubicada en 49 bis entre 145 y 146, cuando un delincuente encapuchado irrumpió en la propiedad mientras la pareja descansaba. De acuerdo con el testimonio de la víctima, el ladrón los sorprendió cerca de las 5 de la mañana dentro del dormitorio y les exigió dinero.
Siempre según la denuncia, el hombre respondió que no tenía plata y el ladrón comenzó a revisar el interior de la vivienda. Durante varios minutos, la pareja permaneció dentro de la habitación hasta que dejó de escuchar ruidos.
Al salir, el jubilado constató que el delincuente había escapado con dos televisores, un celular y una suma de dinero en efectivo, además de llevarse las llaves de la puerta principal. También detectó que una ventana del frente presentaba la cortina levantada, por lo que se presume que el acceso pudo haberse producido por ese sector.
El hecho fue reportado al 911, lo que motivó la llegada de un móvil del Comando de Patrullas. Los efectivos entrevistaron al damnificado y dieron intervención a la comisaría jurisdiccional.
Hasta el momento no hay detenidos y la investigación busca establecer cómo ingresó el delincuente y si actuó solo o con apoyo de otros cómplices. El caso quedó ahora bajo análisis de la Justicia.
En tanto, el episodio vuelve a poner en foco la preocupación de los vecinos por la inseguridad en ese sector de la ciudad. Durante las últimas semanas se registraron distintos robos en la zona, varios de ellos con víctimas sorprendidas dentro de sus viviendas.
