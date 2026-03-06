EEUU destruyó un buque lanza drones de Irán e Israel un refugio de Hezbollah

Dolor en La Plata por la muerte del hipopótamo "Hipólito", otro símbolo del ex Zoo
Dolor en La Plata por la muerte del hipopótamo "Hipólito", otro símbolo del ex Zoo
VIDEO. Carolina Piparo ya está en los tribunales para declarar en el juicio a su ex: "Espero justicia"
El proyecto de LLA para la "reducción y eliminación de tasas" en toda la provincia de Buenos Aires
Entró en vigencia la reforma laboral: uno por uno, los principales cambios
En la Provincia el jardín de infantes será obligatorio para los niños de 3 años desde 2027
Vecinos de Abasto piden por un puente para cruzar la Ruta 2: "Muchos nenes corren peligro para llegar a la escuela"
Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Colapinto en Australia, más atrás de lo esperado en las primeras prácticas libres del año con Alpine
Es un buen momento para hacer planes en La Plata: la agenda con teatro, música, cine y más
Revelaron los detalles del exclusivo tratamiento que se hizo Susana Giménez en España durante 30 días consecutivos
Los jóvenes platenses que siguen viviendo con sus padres: crisis, presión y convivencia
Una joven de La Plata superó el shock y pudo contar un abuso sexual a sus 17 años
Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”
Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios
Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado
Batalla de El Álamo: entre la derrota militar y el mito fundacional de Texas
Jubilados, al volante: salen a las calles de La Plata para llegar a fin de mes
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Mataron a un bebé de 1 año en una barbería de Rosario y detuvieron a un sospechoso
El drama de Rodolfo Barilli: desde las redes recibe amenazas contra su familia, la Corte Suprema ordenó investigar el caso
VIDEO. De Berisso y en pareja, la vuelta al país en bicicleta
Viernes con lluvias en La Plata y cómo seguirá el tiempo este finde
La intimidad del encuentro de Trump con Messi: elogios, bromas y la comparación con Pelé
EEUU destruyó un buque lanza drones de Irán e Israel un refugio de Hezbollah
Gran Hermano: se conocieron los primeros dos salvados de la primera "placa planta"
Revelaron que Pampita llegará a la TV Pública y se filtró su millonario sueldo
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 6 de marzo
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Crecen los bombardeos y aumenta la tensión en la región
Escuchar esta nota
Intensos ataques aéreos israelíes golpearon las capitales de Irán y Líbano el viernes, mientras Estados Unidos atacó aparentemente un portadrones iraní en el mar en su implacable campaña contra la flota de buques de guerra de la República Islámica.
En represalia, Irán lanzó nuevos ataques al final de una semana completa de bombardeos, que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que estaban "a punto de incrementarse drásticamente".
Las fuerzas armadas de Israel reportaron el viernes por la mañana el inicio de "una ola de ataques a gran escala" sobre Teherán. Testigos describieron los ataques aéreos israelíes como particularmente intensos, sacudiendo las viviendas de la zona. Otros reportaron explosiones alrededor de la ciudad iraní de Kermanshah, donde hay varias bases de misiles.
El ejército israelí señaló que los ataques ya han destruido la mayor parte de las defensas antiaéreas y los lanzamisiles de Irán.
La guerra se ha intensificado y afecta ya a países de todo Medio Oriente y más allá. A primera hora del viernes, Irán lanzó ataques con misiles y drones contra Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y Bahrein, países que albergan fuerzas de Estados Unidos. Por el momento no se reportaron víctimas.
En Líbano, donde la guerra ha reavivado los combates con Hezbollah, aliado de Irán, Israel lanzó una serie de ataques aéreos durante la noche del jueves y la madrugada del viernes en los suburbios del sur de Beirut y en otras zonas, por lo que las rutas se llenaron de conductores que intentaban huir o buscar un refugio seguro.
LE PUEDE INTERESAR
Trump, “el iraní”: quiere elegir al sucesor de Khamenei
LE PUEDE INTERESAR
Las contradicciones de Trump y su gabinete al justificar el ataque a Irán
Estados Unidos e Israel han golpeado Irán con ataques en todo su territorio contra sus capacidades militares, su liderazgo y su programa nuclear.
Además de a Israel, las operaciones iraníes apuntaron a sus vecinos árabes, interrumpieron el suministro de petróleo y complicaron el transporte aéreo mundial. La guerra se ha cobrado la vida de al menos 1.230 personas en Irán, más de 120 en Líbano y aproximadamente una docena en Israel, según funcionarios de esos países.
Fuentes estadounidenses dijeron a primera hora del viernes que atacaron un portadrones iraní, que se incendió. El Comando Central de Estados Unidos difundió imágenes del portadrones en llamas, mientras que el ejército de Irán no ha reconocido aún el ataque.
El portadrones, el IRIS Shahid Bagheri, es un buque portacontenedores reacondicionado, con una pista de 180 metros de largo para drones. El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, dijo que la embarcación tenía "aproximadamente el tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial".
Además, bombarderos lanzaron decenas de bombas "penetradoras" sobre lanzamisiles balísticos enterrados a gran profundidad en Irán, explicó Cooper, quien afirmó que los ataques iraníes han alcanzado ya a una docena de países. "Esos 12 países no están nada contentos y espero trabajar con todos los socios que estén dispuestos a unirse a nosotros", manifestó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí