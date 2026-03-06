Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

EEUU destruyó un buque lanza drones de Irán e Israel un refugio de Hezbollah

Crecen los bombardeos y aumenta la tensión en la región

EEUU destruyó un buque lanza drones de Irán e Israel un refugio de Hezbollah
6 de Marzo de 2026 | 09:23

Escuchar esta nota

Intensos ataques aéreos israelíes golpearon las capitales de Irán y Líbano el viernes, mientras Estados Unidos atacó aparentemente un portadrones iraní en el mar en su implacable campaña contra la flota de buques de guerra de la República Islámica.

En represalia, Irán lanzó nuevos ataques al final de una semana completa de bombardeos, que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que estaban "a punto de incrementarse drásticamente".

Las fuerzas armadas de Israel reportaron el viernes por la mañana el inicio de "una ola de ataques a gran escala" sobre Teherán. Testigos describieron los ataques aéreos israelíes como particularmente intensos, sacudiendo las viviendas de la zona. Otros reportaron explosiones alrededor de la ciudad iraní de Kermanshah, donde hay varias bases de misiles.

El ejército israelí señaló que los ataques ya han destruido la mayor parte de las defensas antiaéreas y los lanzamisiles de Irán.

La guerra se ha intensificado y afecta ya a países de todo Medio Oriente y más allá. A primera hora del viernes, Irán lanzó ataques con misiles y drones contra Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y Bahrein, países que albergan fuerzas de Estados Unidos. Por el momento no se reportaron víctimas.

En Líbano, donde la guerra ha reavivado los combates con Hezbollah, aliado de Irán, Israel lanzó una serie de ataques aéreos durante la noche del jueves y la madrugada del viernes en los suburbios del sur de Beirut y en otras zonas, por lo que las rutas se llenaron de conductores que intentaban huir o buscar un refugio seguro.

Estados Unidos e Israel han golpeado Irán con ataques en todo su territorio contra sus capacidades militares, su liderazgo y su programa nuclear.

Además de a Israel, las operaciones iraníes apuntaron a sus vecinos árabes, interrumpieron el suministro de petróleo y complicaron el transporte aéreo mundial. La guerra se ha cobrado la vida de al menos 1.230 personas en Irán, más de 120 en Líbano y aproximadamente una docena en Israel, según funcionarios de esos países.

Fuentes estadounidenses dijeron a primera hora del viernes que atacaron un portadrones iraní, que se incendió. El Comando Central de Estados Unidos difundió imágenes del portadrones en llamas, mientras que el ejército de Irán no ha reconocido aún el ataque.

El portadrones, el IRIS Shahid Bagheri, es un buque portacontenedores reacondicionado, con una pista de 180 metros de largo para drones. El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, dijo que la embarcación tenía "aproximadamente el tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial".

Además, bombarderos lanzaron decenas de bombas "penetradoras" sobre lanzamisiles balísticos enterrados a gran profundidad en Irán, explicó Cooper, quien afirmó que los ataques iraníes han alcanzado ya a una docena de países. "Esos 12 países no están nada contentos y espero trabajar con todos los socios que estén dispuestos a unirse a nosotros", manifestó.

