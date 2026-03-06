Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Incertidumbre y la pregunta clave sin respuesta: ¿por qué?

Las contradicciones de Trump y su gabinete al justificar el ataque a Irán

Armas nucleares, misiles, defensa de Israel, amenaza inminente o cambio de régimen: explicaciones distintas y poca claridad

Las contradicciones de Trump y su gabinete al justificar el ataque a Irán

Las explicaciones de Trump y su gabinete no cierran / IA

6 de Marzo de 2026 | 02:53
Edición impresa

La ofensiva de Estados Unidos contra Irán tiene algo que desconcierta incluso a los analistas más experimentados: nadie dentro del propio gobierno parece explicar lo mismo.

El presidente Donald Trump y varios de sus funcionarios han ofrecido en los últimos días una catarata de argumentos distintos para justificar los bombardeos y la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Entre las razones mencionadas aparecen: destruir el programa nuclear iraní; frenar sus misiles balísticos; impedir ataques contra Estados Unidos; defender a Israel; detener el apoyo a grupos armados; e incluso provocar un cambio de régimen. El problema es que esas explicaciones no siempre coinciden entre sí.

“Normalmente los funcionarios de un gobierno se ponen de acuerdo previamente y luego repiten un mensaje coherente”, explicó David Schenker, exfuncionario del propio gobierno de Trump y hoy investigador del Washington Institute for Near East Policy.

¿Amenaza nuclear o amenaza imaginada?

La Casa Blanca aseguró que la guerra responde a una “amenaza inminente” de Irán contra Estados Unidos. Pero analistas y filtraciones de inteligencia indican que esa amenaza directa no está del todo clara.

Trump, por ejemplo, celebró en redes sociales que los bombardeos habían destruido completamente el programa nuclear iraní. “¡LOS SITIOS NUCLEARES EN IRÁN ESTÁN COMPLETAMENTE DESTRUIDOS!”, escribió el 24 de junio en Truth Social.

No pueden volver a la Argentina por la guerra y están varados en Emiratos

Escándalo por el video que mezcla imágenes de la guerra y de un videojuego

Sin embargo, informes de inteligencia posteriores indicaron que el programa solo habría sido retrasado unos meses, algo que el secretario de Estado Marco Rubio rechazó de inmediato. “Esa es una historia falsa”, dijo Rubio en una entrevista.

Mientras tanto, el verdadero estado del programa nuclear iraní sigue siendo un misterio.

El argumento de los misiles

Otra explicación repetida por la administración Trump apunta al arsenal de misiles iraní.

Rubio afirmó que Irán posee “una gran cantidad de misiles balísticos que amenazan a Estados Unidos y a sus bases en la región”, incluyendo instalaciones en Qatar, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.

Trump fue todavía más lejos. Según el presidente, el régimen iraní estaba a punto de desarrollar misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense.

Sin embargo, el propio programa de misiles iraní tiene un límite declarado de 2.000 kilómetros de alcance, suficiente para cubrir Oriente Medio y parte de Europa del Este, pero no América del Norte. Además, funcionarios del gobierno admitieron en reuniones privadas con asesores del Congreso que la inteligencia estadounidense no indicaba un ataque iraní inminente.

¿Presión de Israel o decisión de Washington?

La relación con Israel es otro punto confuso. Algunos funcionarios sugirieron que Estados Unidos actuó porque Israel estaba decidido a lanzar su propia ofensiva.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aseguró que si Washington no intervenía, Irán habría atacado objetivos estadounidenses en represalia contra Israel.

Pero Trump dio una versión completamente distinta. Cuando le preguntaron si Israel lo había presionado para atacar, respondió: “No. Si acaso, fui yo quien obligó a actuar a Israel”.

Mientras tanto, funcionarios militares israelíes describieron una operación planificada conjuntamente con Washington durante semanas, con salas de guerra conectadas en tiempo real durante los bombardeos.

El resultado fue un ataque coordinado que mató a Jamenei y a decenas de altos funcionarios iraníes.

¿Cambio de régimen… o no?

Quizás la contradicción más evidente aparece en el objetivo político final. Trump sugirió abiertamente a los iraníes que aprovechen la situación para tomar el poder. “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo”, escribió en Truth Social. Pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró algo muy distinto. “Esta no es una guerra de cambio de régimen”, afirmó en una conferencia en el Pentágono.

La frase generó aún más confusión cuando el propio funcionario agregó: “Pero el régimen sí cambió, y el mundo está mejor por ello”.

La pregunta que nadie responde

En medio de la escalada militar, el gobierno de Trump aún no explicó con claridad cuál es el objetivo final de la guerra. No está claro: cuál es la estrategia de salida; cuánto tiempo durará el conflicto; ni quién podría gobernar Irán si el régimen cae.

Incluso el propio Trump admitió que muchos de los posibles líderes iraníes han muerto en los bombardeos. “La mayoría de las personas que teníamos en mente están muertas”, dijo el presidente. “Ahora tenemos otro grupo. Puede que también estén muertos”.

Mientras tanto, la guerra sigue avanzando. Y la sensación que deja la Casa Blanca es cada vez más evidente: las bombas ya cayeron, pero las explicaciones todavía no aterrizan.

 

