Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |Fue difundido por la casa blanca. Gran malestar

Escándalo por el video que mezcla imágenes de la guerra y de un videojuego

Escándalo por el video que mezcla imágenes de la guerra y de un videojuego

Un pasaje del video

6 de Marzo de 2026 | 02:51
Edición impresa

La Casa Blanca quedó en el centro de una fuerte polémica después de publicar en redes sociales un video que mezcla imágenes reales de los ataques con misiles en Irán con escenas del popular videojuego de guerra Call of Duty.

El clip, de aproximadamente un minuto de duración y titulado “Cortesía de Red, White & Blue”, fue acompañado por una versión instrumental de la canción “Bonfire” de Childish Gambino y editado con un ritmo vertiginoso que recuerda a los trailers de videojuegos o películas de acción.

El comienzo del video no deja lugar a dudas sobre el tono elegido: arranca con una escena del videojuego Call of Duty: Modern Warfare III en la que un jugador activa una “bomba nuclear”. A partir de allí, el montaje intercala imágenes reales de misiles y bombardeos en Irán, un conflicto que ya ha dejado más de mil muertos.

A medida que avanza el video, las escenas del juego se mezclan con las imágenes del conflicto real mientras suena una voz característica del videojuego que proclama frases como: “Estamos ganando esta batalla”; “Hemos tomado el control”. Pero lejos de generar entusiasmo o patriotismo, el resultado provocó una reacción inmediata de rechazo en redes sociales, donde muchos acusaron a la Casa Blanca de banalizar la guerra y convertirla en un espectáculo.

Uno de los mensajes más duros llegó desde Joshua Reed Eakle, miembro de la junta directiva de Project Liberal: “La guerra no es un videojuego. Los padres de la media docena de militares estadounidenses que ya murieron pueden dar fe de ello”.

Eakle calificó el video como “moralmente aborrecible” y lo describió como “un mensaje despreciable de la Casa Blanca”.

LE PUEDE INTERESAR

Trump echa a la Secretaria de Seguridad Nacional

LE PUEDE INTERESAR

Sube el petróleo y temen un repunte inflacionario

Las críticas también llegaron desde el propio ámbito militar. Connor Crehan, veterano de la guerra de Irak y actual comentarista en Barstool Sports, se sumó al rechazo: “La guerra no es un videojuego. Sus consecuencias son definitivas. Ojalá no la tratáramos con tanta indiferencia”. El revuelo no se limitó a las redes. Yuan Yi Zhu, profesor adjunto de relaciones internacionales y derecho internacional en la Universidad de Leiden, también cuestionó el tono del video.

“La guerra es horrible incluso cuando está justificada. Esto carece por completo de gusto”, escribió.

El video podría generar además un nuevo conflicto con artistas. No está claro si la Casa Blanca obtuvo autorización para utilizar la versión instrumental de “Bonfire”, el tema del músico y actor Donald Glover, conocido como Childish Gambino.

No sería la primera vez que ocurre algo así: en el pasado, varios artistas criticaron al gobierno estadounidense por usar su música en publicaciones oficiales sin permiso.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

VIDEO. Con cruces por la inseguridad, el Concejo local reanudó la actividad

Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado

River pateó un tablero ya revuelto

ABES: los kinesiólogos, con 12 millones atrapados

Colapinto terminó por arriba de Gasly

El nuevo ministro echó al jefe de la IGJ que investigaba a Tapia y Toviggino

Quebró Garbarino, un ícono de la venta de electrodomésticos

Una jura breve, con un faltazo y el frío saludo del que todos hablan
Últimas noticias de El Mundo

Trump, “el iraní”: quiere elegir al sucesor de Khamenei

Las contradicciones de Trump y su gabinete al justificar el ataque a Irán

No pueden volver a la Argentina por la guerra y están varados en Emiratos

Trump echa a la Secretaria de Seguridad Nacional
Policiales
“Podría haber muerto”: viuda negra: habló el mecánico atacado
Buscan revertir en Casación la condena al remisero Tagliaferro
Se cumplieron tres décadas de una tragedia vial que marcó a La Plata
Una joven superó el shock y pudo contar un abuso
Se negó a declarar el acusado de abuso en un hogar
Deportes
Coudet debutará ante Huracán sin Armani y con Quintero en duda
Trump recibió a Messi en medio de elogios y bromas
Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo
Estudiantes: ordena el calendario a la espera de la Supercopa
River pateó un tablero ya revuelto
Información General
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia viven una odisea en el conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?
Mauro Sergio, de mal en peor: la fábrica textil más importante de Mar del Plata suspende a 175 trabajadores

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla