Escándalo por el video que mezcla imágenes de la guerra y de un videojuego

La Casa Blanca quedó en el centro de una fuerte polémica después de publicar en redes sociales un video que mezcla imágenes reales de los ataques con misiles en Irán con escenas del popular videojuego de guerra Call of Duty.

El clip, de aproximadamente un minuto de duración y titulado “Cortesía de Red, White & Blue”, fue acompañado por una versión instrumental de la canción “Bonfire” de Childish Gambino y editado con un ritmo vertiginoso que recuerda a los trailers de videojuegos o películas de acción.

El comienzo del video no deja lugar a dudas sobre el tono elegido: arranca con una escena del videojuego Call of Duty: Modern Warfare III en la que un jugador activa una “bomba nuclear”. A partir de allí, el montaje intercala imágenes reales de misiles y bombardeos en Irán, un conflicto que ya ha dejado más de mil muertos.

A medida que avanza el video, las escenas del juego se mezclan con las imágenes del conflicto real mientras suena una voz característica del videojuego que proclama frases como: “Estamos ganando esta batalla”; “Hemos tomado el control”. Pero lejos de generar entusiasmo o patriotismo, el resultado provocó una reacción inmediata de rechazo en redes sociales, donde muchos acusaron a la Casa Blanca de banalizar la guerra y convertirla en un espectáculo.

Uno de los mensajes más duros llegó desde Joshua Reed Eakle, miembro de la junta directiva de Project Liberal: “La guerra no es un videojuego. Los padres de la media docena de militares estadounidenses que ya murieron pueden dar fe de ello”.

Eakle calificó el video como “moralmente aborrecible” y lo describió como “un mensaje despreciable de la Casa Blanca”.

Las críticas también llegaron desde el propio ámbito militar. Connor Crehan, veterano de la guerra de Irak y actual comentarista en Barstool Sports, se sumó al rechazo: “La guerra no es un videojuego. Sus consecuencias son definitivas. Ojalá no la tratáramos con tanta indiferencia”. El revuelo no se limitó a las redes. Yuan Yi Zhu, profesor adjunto de relaciones internacionales y derecho internacional en la Universidad de Leiden, también cuestionó el tono del video.

“La guerra es horrible incluso cuando está justificada. Esto carece por completo de gusto”, escribió.

El video podría generar además un nuevo conflicto con artistas. No está claro si la Casa Blanca obtuvo autorización para utilizar la versión instrumental de “Bonfire”, el tema del músico y actor Donald Glover, conocido como Childish Gambino.

No sería la primera vez que ocurre algo así: en el pasado, varios artistas criticaron al gobierno estadounidense por usar su música en publicaciones oficiales sin permiso.