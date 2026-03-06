No pueden volver a la Argentina por la guerra y están varados en Emiratos

La escalada del conflicto en Medio Oriente dejó a decenas de argentinos varados en distintos puntos de la región, especialmente en Emiratos Árabes Unidos, luego de que numerosas aerolíneas cancelaran o reprogramaran vuelos por razones de seguridad.

Una de las afectadas es Virginia Luca, quien junto a su esposo permanece en la ciudad de Sharjah desde el 28 de febrero. “Lo que estamos sintiendo es que nadie nos escucha”, expresó.

La mujer relató que el avión en el que viajaba hacia Argentina debió regresar cuando ya estaba en el aire. “Después de una hora y media de vuelo, el piloto nos informó en un árabe muy cerrado y en un inglés casi inentendible que nos estábamos volviendo por problemas políticos”, explicó.

Tras aterrizar, Luca permaneció más de doce horas en el aeropuerto sin recibir información clara sobre su situación. Según contó, la aerolínea no cubrió gastos de alojamiento ni de traslado debido a la modalidad del pasaje. “Nos manejamos con la tarjeta de crédito. Cuando llegamos al hotel veíamos columnas de humo de las explosiones detrás”, recordó.

De acuerdo con el testimonio de los argentinos que permanecen en la zona, las indicaciones que recibieron de las autoridades fueron contradictorias. Mientras desde la embajada argentina recomendaron que quienes no tienen vuelo directo a Buenos Aires intenten trasladarse a Omán o Arabia Saudita por sus propios medios, las autoridades locales pidieron evitar desplazamientos.

“Nos dicen que vayamos a Omán, pero al mismo tiempo nos piden que no nos movamos. No hay un registro claro de cuántos argentinos somos ni dónde estamos”, señaló Luca.

La incertidumbre se agrava por el aumento de los costos de alojamiento. “El hotel donde estamos subió 40% de un día para el otro y luego llegó a aumentar hasta un 70%”, explicó.

Ante ese panorama, los viajeros deben decidir si esperar a que se reabran los vuelos o intentar salir por vía terrestre hacia otro país de la región. “El planteo es ese: esperamos a ver si se reprograma nuestro vuelo o nos arriesgamos a cruzar 400 kilómetros hacia un país que no conocemos”, indicó.

La situación sigue siendo incierta. Las aerolíneas fueron extendiendo sucesivamente la suspensión de vuelos mientras continúan los ataques en la región. “Primero dijeron que era hasta el día 3, después el 4, luego el 5 y ahora hablan del 9”, explicó.

Algunos argentinos intentaron reorganizar su regreso por otros destinos, pero las exigencias migratorias y los altos costos complican esa posibilidad.

La vida durante la escalada militar

La situación también impacta en quienes viven en la región. Mauro De Santis, argentino residente en Dubái desde hace trece años, relató cómo vivió el inicio de los ataques.

“Estábamos con mi familia en la playa cuando empezamos a escuchar explosiones. Jamás imaginamos que nos íbamos a encontrar con algo así”, contó.

Según explicó, el sistema de defensa del país permitió mantener cierta normalidad en la vida cotidiana. “Se activaron las alarmas y recibimos mensajes en los celulares indicándonos que debíamos refugiarnos”, señaló.

Aunque el conflicto alteró la rutina, De Santis afirmó que muchas actividades continúan. “Podemos transitar, ir al gimnasio o salir a comer. También seguimos trabajando de manera remota”, explicó.

Más de 600 argentinos pidieron ayuda para salir

De acuerdo con datos de Cancillería, al menos 630 argentinos solicitaron asistencia consular para abandonar la zona de conflicto, principalmente en Israel, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

El cierre parcial del espacio aéreo complica las operaciones de evacuación. Según explicó el canciller Pablo Quirno, el gobierno argentino trabaja con aerolíneas para ubicar a los ciudadanos en los vuelos disponibles a medida que se liberan cupos.

“El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente. El lunes estuvo cancelado el 99% de los vuelos; el martes el 98% y el miércoles se abrió cerca del 68%. Los lugares disponibles son muy limitados”, señaló.

El funcionario indicó que se estableció un sistema de priorización para los casos más urgentes, como menores de edad o personas con problemas de salud.

La situación no afecta únicamente a los argentinos. Según reportes del sector aeronáutico, al menos 12.903 vuelos fueron cancelados entre el sábado y el lunes, lo que representa cerca del 40% de las conexiones programadas en la región.

La empresa de análisis Cirium estima que en Medio Oriente circulan unos 900.000 asientos diarios, por lo que el número de pasajeros afectados podría superar fácilmente el millón.

Ante ese escenario, varios países comenzaron a organizar evacuaciones. India, Francia, República Checa, España, Italia y Reino Unido ya dispusieron vuelos especiales para repatriar a sus ciudadanos. Alemania, por su parte, anunció que enviará aviones a Omán y Arabia Saudita para evacuar a los viajeros más vulnerables.

Estados Unidos también implementó un operativo de vuelos charter y confirmó el retorno de más de 17.500 personas.

Mientras tanto, el futuro de los argentinos que permanecen en Emiratos Árabes y otros países de la región sigue dependiendo de la evolución del conflicto y de la reapertura del espacio aéreo.