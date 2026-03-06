Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 6 de marzo 

Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este viernes a distintos descuentos y beneficios en supermercados, carnicerías, ferias y mercados, entre otros
Escuchar esta nota
La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este viernes 26 de febrero de 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo carnicerías, granjas, pescaderías, ferias y mercados.
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.
Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos descuentos este viernes 6 de marzo. Beneficio del 20% en comercios de barrio (incorpora carnicerías, granjas y pescaderías) y 40% en ferias y mercados bonaerenses, entre otras rebajas.
Estos son los descuentos para este viernes 6 de marzo con Cuenta DNI:
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
