La Villa está obligado a ganar ante Argentino (Q)

Con el arrastre de tres derrotas consecutivas y el equipo en zona roja a pesar de que todavía no se ha disputado el 25% de la temporada, Villa San Carlos recibirá esta tarde a Argentino de Quilmes en el Genacio Sálice. El equipo del cuestionado Pájaro Miranda está obligado a ganar ante un rival que tampoco está bien en las posiciones (tiene solo 6 unidades) y ya cambio de entrenador, ya que ahora es dirigido por el Pirata Adrián Czornomaz.

El encuentro se disputará desde las 15.30 en Berisso, contará con el arbitraje de David Cornejo y será televisado a través de la plataforma de la Liga Profesional, LPF Play. Luego de la derrota ante Defensores Unidos en Zárate, Miranda decidió realizar varios cambios para el compromiso de esta tarde.

Así, Tomás Akimenco volverá al arco en lugar de Pablo Bangardino, Francisco Cairo ingresará por Augusto Pontón, Mauro Garraza reemplazará a Luciano Machín y Mauro Plastino entrará -en el nombre por nombre- en lugar de Franco Mussis. De esta manera, serían cuatro las variantes para intentar volver a la victoria, algo que el Celeste no logra desde la segunda fecha cuando derrotó 3-1 a Ituzaingó, el único equipo que ha sumado menos puntos que la Villa (3 contra 5 del conjunto de Berisso).

Por eso, el encuentro de esta tarde en casa es tan importante para San Carlos, que necesita comenzar urgentemente con la recuperación y alejar los cuestionamientos al entrenador.

Ayer, Arsenal venció 3-0 a Argentino de Merlo, Brown de Adrogué 1-0 a UAI Urquiza como visitante y Flandria -también fuera de casa- 1-0 a Liniers. Hoy juegan Dálmine-Laferrere, Pilar-Armenio- San Martín (B)-CADU, Italiano-Comunicaciones y Deportivo Merlo-Ituzaingó.