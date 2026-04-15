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Arsenal eliminó al Sporting de Portugal, avanzó a semis de Champions y enfrentará al Atlético de Madrid

Arsenal eliminó al Sporting de Portugal, avanzó a semis de Champions y enfrentará al Atlético de Madrid
15 de Abril de 2026 | 19:49

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Sin brillo, con dudas, y gracias al triunfo por la mínima en la ida, el Arsenal se clasificó este miércoles por segundo año consecutivo a semifinales de la Champions League, después de empatar 0-0 en el Emirates Stadium, en Londres, ante el Sporting de Portugal.

Líder de la Premier League, aunque cada vez con menor margen respecto a un Manchester City al que se enfrentará el domingo, el Arsenal pudo al fin dar una alegría a su afición luego de perder en las últimas semanas la final de la Copa de la Liga inglesa ante los Citizens y de caer en cuartos de la FA Cup ante el modesto Southampton.

Los Gunners aún están a tiempo de hacer historia, como reclamaba un tifo desplegado en uno de los fondos del recinto del norte de Londres en los prolegómenos del partido ante el Sporting.

Y por el momento son el último equipo inglés en liza en la competición europea más prestigiosa de los seis que iniciaron la fase de grupos (los seis clasificados a octavos de final). Pero los Gunners no pudieron despejar las dudas que les rodean en las últimas semanas.

Sin pólvora en ataque, incluso las mejores oportunidades fueron para los lisboetas, incluida una volea al palo del mozambiqueño Geny Catamo a centro desde la izquierda del lateral uruguayo Maximiliano Araújo en el primer tiempo.

Pese a alcanzar las semifinales de la Champions en dos temporadas consecutivas por primera vez en su historia, Arsenal sigue ofreciendo dudas, tras perder tres de sus cinco últimos partidos entre todas las competiciones.

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El Arsenal no conquista la Premier League desde 2004 y nunca ha ganado la Liga de Campeones. Va camino de lograr ambos objetivos, pero en las últimas semanas los defectos del equipo de Arteta se han vuelto cada vez más evidentes.

Sin los lesionados Bukayo Saka y Martin Odegaard, el Arsenal en su versión más minimalista se mostró con demasiada frecuencia lento y falto de ambición en ataque.

Arteta había instado al Arsenal a jugar con "fuego puro" y "cero miedo" la víspera en rueda de prensa. La respuesta distó mucho de ser contundente, ya que el Arsenal se replegó rápidamente en sí mismo y sólo una volea alta del brasileño Gabriel Martinelli (56') en el segundo acto deparó un verdadero "uy" de la grada.

La entrada del joven delantero de la casa Max Dowman, de 16 años, animó un poco el estadio, que también rugió con un cabezazo de Leandro Trossard repelido por un poste (84').

Al final, el gol del delantero alemán Kai Havertz en el tiempo añadido de la ida en el José Alvalade, en Lisboa, valió su peso en oro.

"Llegar a semifinales dos años seguidos es un logro increíble para este grupo", declaró el capitán Declan Rice, que obvió las críticas al juego del equipo: "¿A quién le importa lo que piense la gente? Lo único que importa es lo que piensa este grupo, lo que piensa el entrenador, y estamos en otra semifinal. Estoy encantado".

"Tuvimos muchas cosas que son importantes para conseguir un resultado. Se trata de cómo compites y, cuando intentas ganar un título, eso es lo que necesitas", expresó en la misma Arteta.

En todo caso, el Arsenal sigue sin perder en esta Champions (10 victorias y dos empates) y peleará con el Atlético de Madrid por estar en Budapest el 30 de mayo, en la que sería su primera final en este torneo 20 años después de la perdida ante el FC Barcelona en 2006.

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