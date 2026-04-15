Los bonos argentinos caen y el riesgo país repunta ante la amenaza arancelaria de EE UU

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Los títulos soberanos operan en rojo y el riesgo país repunta este miércoles tras las advertencias del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre la vuelta de los aranceles al nivel previo a que la Corte Suprema los suspendiera.
Los bonos argentinos en dólares iniciaron la jornada con signo negativo, contagiados por un cambio de humor global tras las definiciones del titular del Tesoro estadounidense respecto a la restauración de la estructura arancelaria a partir de julio.
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Bessent sostuvo que “tuvimos un revés en la Corte Suprema en materia arancelaria, pero estaremos implementando estudios de la Sección 301, por lo que los aranceles podrían volver a sus niveles anteriores a principios de julio”.
Las declaraciones de Bessent dispararon las alarmas en Wall Street. Para los inversores, la posibilidad de un recrudecimiento de las políticas proteccionistas en Washington sugiere una mayor volatilidad y una posible desaceleración del comercio global, lo que empuja a los fondos a buscar refugio en activos menos riesgosos, castigando a los mercados emergentes.
En las primeras operaciones de la mañana, la curva de títulos bajo ley extranjera mostró retrocesos moderados pero generalizados. El Global 2041 (GD41) y el Global 2038 (GD38) lideran las bajas con caídas del 0,4% y 0,3% respectivamente.
En este marco, el riesgo país corta la racha descendente y registra un leve incremento al ubicarse en 529 puntos básicos, un 0,80% por encima del cierre del martes cuando bajó hasta las 525 unidades.
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