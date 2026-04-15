Netflix confirmó la continuación de El Eternauta: qué se sabe de la segunda temporada

La expectativa por la continuación de la historia de Juan Salvo alcanzó niveles altísimos. Netflix ratificó que la serie de ciencia ficción, inspirada en las historietas de Héctor Germán Oesterheld, contará con una segunda parte. Si bien el anuncio trajo alivio a los seguidores, todavía resta un tiempo considerable para el regreso de la trama a la pantalla.

El estreno de la primera entrega en 2025, con el protagónico de Ricardo Darín, resultó en un fenómeno sin precedentes. La producción nacional quebró marcas globales al posicionarse como la serie de habla no inglesa con más visualizaciones en todo el mundo, con un total de 10,8 millones de reproducciones en su debut. Este impacto le permitió encabezar el Top 10 de la plataforma en 87 países diferentes.