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Netflix confirmó la continuación de El Eternauta: qué se sabe de la segunda temporada

Netflix confirmó la continuación de El Eternauta: qué se sabe de la segunda temporada
15 de Abril de 2026 | 16:23

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La expectativa por la continuación de la historia de Juan Salvo alcanzó niveles altísimos. Netflix ratificó que la serie de ciencia ficción, inspirada en las historietas de Héctor Germán Oesterheld, contará con una segunda parte. Si bien el anuncio trajo alivio a los seguidores, todavía resta un tiempo considerable para el regreso de la trama a la pantalla.

El estreno de la primera entrega en 2025, con el protagónico de Ricardo Darín, resultó en un fenómeno sin precedentes. La producción nacional quebró marcas globales al posicionarse como la serie de habla no inglesa con más visualizaciones en todo el mundo, con un total de 10,8 millones de reproducciones en su debut. Este impacto le permitió encabezar el Top 10 de la plataforma en 87 países diferentes.

La narrativa inicial presentó la lucha de un grupo de sobrevivientes en una Buenos Aires azotada por una nevada letal. Bajo ese escenario, los personajes debieron enfrentar una amenaza invisible de origen extraterrestre que cambió el destino de la humanidad para siempre.

DETALLES DE LA NUEVA ENTREGA Y POSIBLE FECHA DE LANZAMIENTO

Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de la plataforma para Latinoamérica, brindó precisiones sobre el futuro del proyecto. El directivo señaló que la serie ya se encuentra en su fase de preproducción. En esta oportunidad, la historia contará con ocho episodios, por lo que tendrá dos capítulos adicionales en comparación con la primera temporada.

En cuanto al calendario, las estimaciones sugieren que el lanzamiento ocurrirá en el año 2027. No obstante, las autoridades de la empresa todavía no aseguraron el cumplimiento de ese plazo y la fecha definitiva se mantiene bajo reserva.

TEORÍAS Y RUMBOS DE LA TRAMA

El cierre de la primera parte dejó interrogantes abiertos sobre el destino de los protagonistas. El equipo de guionistas que lidera Bruno Stagnaro aplicó diversas modificaciones respecto al relato original de la historieta, pero los indicios sobre la continuación resultan claros para los fanáticos.

Un punto central de la próxima temporada será la presencia de "Los Manos", los seres que dirigen la invasión. En el final de la entrega anterior, los espectadores observaron a uno de ellos mientras ejecutaba una melodía con la cual controlaba a grupos de personas y a los escarabajos gigantes. Estos encuentros son pilares fundamentales en la obra original y se espera que cobren mayor relevancia en los nuevos capítulos.

Asimismo, la trama se encamina hacia la recreación de la mítica batalla en el estadio de River Plate. Los personajes ya vieron señales de sucesos inusuales en el barrio de Núñez, lo que anticipa un enfrentamiento decisivo entre la resistencia humana y las fuerzas alienígenas en ese escenario emblemático de la ciudad.

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