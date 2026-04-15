Un ex Pincha necesita ayuda: piden dadores de sangre para Juan Carlos “Coco” Rulli

Se solicitan dadores de sangre de cualquier tipo y factor para el ex Pincha surgido de las inferiores, Juan Carlos “Coco” Rulli. El ex deportista se encuentra atravesando un tratamiento médico, por lo que necesita de la ayuda de todos.

Rulli, que supo brillar en Estudiantes, Boca, Racing y la Selección Argentina, es un personaje muy querido en Villa Elisa, donde pasa sus días junto a su familia.

Quienes quieran y puedan donar, deben acercarse al Hospital Italiano (51 y 29) o al Instituto de Hemoterapia (71 entre 26 y 27). Se recibirán donaciones de cualquier grupo y factor, de lunes a viernes de 7 a 15 y sábados de 7 a 13. No hace falta ir en ayunas.

El oriundo de La Pampa se instaló en La Plata durante sus primeros años de juventud y, a la vez que avanzaba en la carrera de Odontología de la UNLP, debutó en Estudiantes en 1958, donde permaneció hasta 1926 marcando 6 goles en 61 partidos.

Tuvo su paso por la Selección Argentina, por Boca y luego llegó a Racing donde marcó 9 goles en 177 partidos entre 1965 y 1970, siendo parte del equipo que se impuso ante el Celtic de Escocia en 1967 para convertirse en el primer club argentino en ser campeón del Mundo.