Un ex Pincha necesita ayuda: piden dadores de sangre para Juan Carlos “Coco” Rulli

VIDEO.- Diez días con recortes de micros: esperas eternas y el fuerte impacto en la calidad de vida de los pasajeros
VIDEO.- Diez días con recortes de micros: esperas eternas y el fuerte impacto en la calidad de vida de los pasajeros
Polvo blanco y acumulación de gases: se conocieron nuevos detalles de la explosión en una escuela de City Bell
La Justicia confirmó detalles del viaje de Adorni a Aruba junto a su familia
Choque con un micro involucrado: un herido y tránsito cortado en Avenida 7 en pleno Centro
VIDEO. "Está en emergencia": familias de La Plata reclamaron en IOMA por la regularización el Programa TEA
"Mañana tiroteo", el tremendo mensaje en una escuela de La Plata: ¿amenaza o reto de TikTok?
Un Pincha entre las 100 personas más influyentes del año de Times
VIDEO. Un motociclista sufrió múltiples fracturas tras un brutal choque en Ensenada
IPS confirmó el cronograma de pagos de haberes de abril para jubilados y pensionados
"Me cerraron puertas por ser quien soy": Deian Verón habló de su presente y bancó fuerte a su papá
Robaron una Ford F-100 en San Carlos y piden ayuda para recuperarla
Gran Hermano: llegó el participante de intercambio desde la Casa de los Famosos y ya tuvo cena romántica con Luana
El apasionado beso de Sabrina Rojas a José Chatruc frente a las cámaras
El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo y prepara un nuevo desembolso
Denuncian una oscura trama de drogas, abuso y robo en El Bosque de La Plata
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Caso Maradona: Gianinna, un médico y un policía, los primeros testigos que declararán
Bayern Munich le ganó 4 a 3 al Real Madrid y selló su pase a las semifinales de la Champions League
"Escenario caótico" en Medicina: demoras en la renovación del decano y "falta de cupos" en materias clave
Netflix confirmó la continuación de El Eternauta: qué se sabe de la segunda temporada
A dos meses del ataque al micro de Estudiantes en el Clásico, todavía no hay detenidos ni identificados
Un gremio rechazó los pasacalles en la Escuela Anexa de la UNLP en medio de la grieta por los paros
Todos por Santino: el platense que enfrenta una encefalopatía crónica y necesita viajar a México por un tratamiento
¿Qué pasa con el Boleto Universitario? Denuncian "recortes" y aseguran que la carga en la SUBE "está al caer"
WOW Publicidad: cómo planificar campañas que realmente se ven
Horror en Arquitectura: internaron a la mamá de la bebé fallecida en La Plata
Si naciste en los '90 tenés un riesgo 5 veces mayor de tener cáncer de colon
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Desde danzas, a yoga y artes: los talleres gratuitos para estudiantes de la UNLP
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Se solicitan dadores de sangre de cualquier tipo y factor para el ex Pincha surgido de las inferiores, Juan Carlos “Coco” Rulli. El ex deportista se encuentra atravesando un tratamiento médico, por lo que necesita de la ayuda de todos.
Rulli, que supo brillar en Estudiantes, Boca, Racing y la Selección Argentina, es un personaje muy querido en Villa Elisa, donde pasa sus días junto a su familia.
Quienes quieran y puedan donar, deben acercarse al Hospital Italiano (51 y 29) o al Instituto de Hemoterapia (71 entre 26 y 27). Se recibirán donaciones de cualquier grupo y factor, de lunes a viernes de 7 a 15 y sábados de 7 a 13. No hace falta ir en ayunas.
El oriundo de La Pampa se instaló en La Plata durante sus primeros años de juventud y, a la vez que avanzaba en la carrera de Odontología de la UNLP, debutó en Estudiantes en 1958, donde permaneció hasta 1926 marcando 6 goles en 61 partidos.
Tuvo su paso por la Selección Argentina, por Boca y luego llegó a Racing donde marcó 9 goles en 177 partidos entre 1965 y 1970, siendo parte del equipo que se impuso ante el Celtic de Escocia en 1967 para convertirse en el primer club argentino en ser campeón del Mundo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí