El Presidente habló de un dato “repugnante” y pidió paciencia

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Entre las justificaciones le apuntó a un ataque contra su gobierno el año pasado. Auguró un descenso para los próximos meses
“Odio la inflación, el dato no me gustó y me repugna”, se sinceró el presidente, Javier Milei, apenas arrancó su discurso en la cumbre empresarial de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham), celebrada en Buenos Aires. Admitió así que la suba del 3,4% en los precios de marzo, dada a conocer ayer por el Indec, no es un indicador alentador. Más si se tiene en cuenta que el acumulado de 2026 es de 9,4%, cuando el Gobierno había estimado 10,1% para todo el año.
“Una de las cosas importantes es explicar y tener claro lo que está pasando. Cuando uno lo entiende y tiene un diagnóstico, implica que es el primer paso para una solución. Lo que tenemos que entender es por qué 3,4%, por qué desde mediados del año pasado de a poco viene subiendo. No tenemos ningún problema en explicarlo, es bastante claro lo que está pasando”, expuso el mandatario ante los miembros del “círculo rojo” político y empresarial que lo escuchaban, pero anticipó: “Estamos convencidos de que la inflación para adelante va a bajar”.
Para justificar la escalada inflacionaria, Milei dijo que hubo un ataque contra su gobierno el año pasado, y apuntó además a los factores estacionales de marzo, como la educación, el impacto de la guerra y la carne.
“No fue gratis el intento de la política de generar un golpe de Estado, hay que tener en cuenta a qué estuvimos sujetos en el segundo semestre del año pasado, y muy en especial desde la elección en la Provincia de septiembre”, insistió y que como consecuencia de la caída de la demanda de dinero “el nivel de precios saltó”.
Después, dijo que marzo “es un mes con estacionalidad. En el dato puntual de este mes impactó educación, todo lo que tiene que ver con la guerra y cómo eso afectó al transporte. Y también el impacto en la carne”.
Fue entonces que pidió “tener paciencia, no hay que desesperarse. Si uno se desespera, toma malas decisiones. Y nosotros no vamos a ir en contra ni de la teoría económica, ni de la evidencia empírica, ni tampoco vamos a vulnerar los valores morales a la hora de diseñar la política económica”, a la par que se mostró convencido de que “la tasa de inflación va a caer” en los próximos meses.
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Más optimista, en otro tramo de su mensaje, Milei aseguró que “la demanda de dinero empezó a crecer”. También, que la “actividad económica empezó a rebotar, a revivir” y volvió a subrayar que “la inflación se va a desplomar y la economía va a retomar el fuerte sendero de crecimiento que teníamos antes del ataque de la política”.
En el mismo tono, reforzó: “No vamos a resignarnos a tener inflación. Es el camino al infierno la inflación” y, ya a los gritos, ratificó: “Lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio fiscal, seguir con la motosierra. La motosierra no se detiene. Di la orden expresa de que la motosierra no pare”.
En ese sentido, prometió continuar con el recorte del gasto público y con una política monetaria apretada, para “sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse la tasa de inflación”, mientras prometió más medidas de desregulación: “Vamos a seguir abriendo la economía”, anticipó.
En la previa del evento, Milei se mostró acompañado de nuevo por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y con el que se fundió en un abrazo.
Las palabras del Presidente en AmCham estuvieron precedidas por las del ministro de Economía, Luis Caputo, quien (pese al dato de inflación de ayer) aseguró que a partir de este mes comenzará una etapa de marcada desaceleración en el costo de vida. “La inflación va a tener certificado de defunción”, sentenció el funcionario antes de viajar a Washington.
“La guerra genera incertidumbre pero Argentina está bien posicionada. ¿Si quiero ser jefe de Gabinete? estoy muy ocupado y ya hay uno excelente (por Adorni)”
Pablo Quirno
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Gobernador de Mendoza
“Estados Unidos garantizará el desarrollo y el crecimiento de la Argentina con estabilidad y libertad económica. Le auguro gran futuro respecto a grandes inversiones”
Peter Lamelas
Embajador de EE UU
“Estados Unidos es el socio correcto para la Argentina. En el mundo actual es necesario defender a los sectores productivos industriales, como lo hacen todos los gobiernos”
Jorge Macri
Jefe de Gobierno porteño
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