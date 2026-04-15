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Política y Economía |CON EL PIE EN EL ACELERADOR

Un 3,4% que preocupa: inflación, la más alta en 12 meses

Acumuló una suba del 9,4% en el primer trimestre del año. El interanual tuvo una variación del 32,6%. La división con mayor aumento fue Educación, con 12,1%

Un 3,4% que preocupa: inflación, la más alta en 12 meses

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15 de Abril de 2026 | 05:31
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La inflación de marzo se aceleró al 3,4% y acumuló un aumento del 9,4% en el primer trimestre del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Medido contra marzo del 2025, el Índice de Precios la Consumidor (IPC) tuvo una variación del 32,6%, levemente por debajo de febrero (33,1%).

La división con mayor aumento fue Educación, con 12,1%. Si bien la suba suele darse por el fenómeno de estacionalidad, el alza que marcó el rubro fue mucho mayor que la media. Le siguió Transporte, con el 4,1%, debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio de los combustibles incrementó su valor en un 23%.

Con respecto a las divisiones con menor aumento en marzo quedaron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

Los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por el IPC núcleo (3,2%) y Estacionales (1%).

De esta manera, el IPC sigue en el sendero alcista y se aleja de la meta del cero que prometió el Gobierno que alcanzaría en agosto. Desde mayo 2025 -cuando anotó su menor nivel en cinco años- la inflación no encontró techo y subió hasta el 3,4% actual. Así, marca el séptimo mes consecutivo por encima de los dos puntos.

La carne fue otro de los factores que presionó. En todas las regiones la suba fue mayor al 5%.

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El número final que difundió el INDEC sorprendió a todos, incluso a las consultoras que habían pronosticado una inflación entre el 3% y 3,2%. Pero el Gobierno ya se había atajado, a través del ministro Caputo, que iba a superar el 3%.

“Más allá del repunte mensual, el dato no cambia demasiado la lectura de fondo. La inflación sigue mostrando una tendencia descendente, aunque -como suele ocurrir en estos procesos- con algunos meses de mayor ruido estadístico producto de ajustes puntuales o factores estacionales. Cuando se mira la composición del índice, aparece un dato interesante. La inflación núcleo, que excluye regulados y estacionales y suele utilizarse para medir la tendencia de fondo, se ubicó en 3,2%, prácticamente igual al 3,1% de febrero. En otras palabras, la dinámica subyacente de los precios sigue moviéndose alrededor del 3% mensual, lo que confirma que el proceso de desinflación continúa, aunque todavía sin quebrar con claridad ese nivel”, dijo Maximiliano Ramírez, director de Lambda Consultores y ex Subsecretario de Programación Macroeconómica en el ministerio de Economía de la Nación.

“El dato de marzo es contundente, el 3,4% marca una inflación que no baja desde hace ya 10 meses. Sin embargo, es menester distinguir la incidencia de los fenómenos externos a la política monetaria (de carácter transitorio) del componente relacionado directamente a la dinámica entre la oferta y la demanda de pesos”, señaló Julián Neufeld, de la Fundación Libertad y Progreso.

 

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