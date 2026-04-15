Una familia necesita casi $1,5 millón para no ser pobre

El INDEC informó los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país. La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 2,6% en marzo de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.434.464 para no ser pobre.

Este indicador acumuló un alza de 30,4% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de inflación general de marzo, que fue 32,6%.

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió 2,2% en marzo. Así, ese hogar requirió de $658.011 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir.

Una persona necesitó $464.227 para no estar bajo la línea de pobreza.

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61- requirió $1.142.001 en marzo para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho- necesitó un ingreso mínimo de $1.434.464.

Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.508.740.

Una persona requirió $212.948 para no ser indigente.

Una familia de tres integrantes necesitó $523.853.

Los hogares con cuatro personas necesitaron $658.011.

Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $692.083.