Una familia necesita casi $1,5 millón para no ser pobre

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El INDEC informó los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país. La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 2,6% en marzo de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.434.464 para no ser pobre.
Este indicador acumuló un alza de 30,4% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de inflación general de marzo, que fue 32,6%.
Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió 2,2% en marzo. Así, ese hogar requirió de $658.011 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir.
Una persona necesitó $464.227 para no estar bajo la línea de pobreza.
Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61- requirió $1.142.001 en marzo para no ser pobre.
Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho- necesitó un ingreso mínimo de $1.434.464.
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Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.508.740.
Una persona requirió $212.948 para no ser indigente.
Una familia de tres integrantes necesitó $523.853.
Los hogares con cuatro personas necesitaron $658.011.
Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $692.083.
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