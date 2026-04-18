Atlético de Madrid va por la Copa del Rey

Atlético Madrid y Real Sociedad definen hoy la Copa del Rey de España, en un duelo entre dos equipos que atraviesan un muy buen momento. El encuentro comenzará a las 16 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja de Sevilla y contará el arbitraje del español Javier Alberola Rojas.

El Colchonero llega a este encuentro en un momento inmejorable, ya que viene de eliminar al Barcelona para meterse en las semifinales de la Champions League.