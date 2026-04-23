La Conmebol es investigada y está bajo sospecha

Discapacidad en emergencia: prestaciones y centros de atención al límite
Un platense preso por racismo: José Haile, el “arbolito” acusado en Brasil
Cortes de luz y atención automática: el doble problema de los usuarios
Boca, con el ánimo por las nubes, busca sellar su pase a los Playoffs
Investigan el presunto pago de coimas durante la gestión de Massa
Adorni acordó un pago extra de US$65.000 por la casa de Caballito
Cumbre libertaria bonaerense: va Santilli y dudas con el caputismo
Milei se reúne con un multimillonario inversor estadounidense en la Rosada
Tensión en 137 y 90 por un apagón: piquete y pelea entre los vecinos
Vecinos de Villa Elisa ponen en marcha su “Festival Internacional de Cine”
Secuestran celulares a menores que participan de amenazas en colegios
Jornada gratuita para administradores de consorcios y ascensoristas
Trámites y servicios para los vecinos en una plaza de Melchor Romero
Actividades: conferencia, servicio de odontología y clases de apoyo escolar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una investigación del diario ABC Color detectó coincidencias textuales entre documentos judiciales y escritos de abogados vinculados a la Conmebol, incluyendo párrafos completos y errores idénticos. Los metadatos refuerzan las sospechas sobre una posible injerencia en causas sensibles ligadas al entorno de Alejandro Domínguez.
Una investigación periodística en Paraguay puso en el centro de la escena a la Conmebol por su presunta incidencia en la Justicia. El informe de ABC Color, al cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, detectó coincidencias entre la imputación fiscal y escritos de abogados del organismo, incluyendo párrafos completos, citas y errores idénticos.
El dato más sensible surge del análisis técnico: los metadatos de los archivos indicarían que parte de esos textos no fueron generados originalmente por la fiscalía. El fiscal Francisco Cabrera negó haber recibido instrucciones externas, aunque no explicó las similitudes.
El caso se da en una causa vinculada al FIFA Gate, donde se investigan operaciones por alrededor de USD 100 millones. Sin embargo, la imputación se concentra en una sola entidad financiera que habría participado por cerca de USD 8 millones, mientras otras no fueron incluidas.
En paralelo, el mismo medio investiga presuntos vínculos comerciales del hijo de Alejandro Domínguez con empresas cataríes en negocios de combustible, lo que tensó la relación entre el grupo empresario y el entorno del dirigente.
Por el peso de la CONMEBOL en América Latina, el caso trasciende Paraguay y reabre un debate regional: hasta dónde llega el poder del fútbol y cuáles son sus límites fuera de la cancha.
LE PUEDE INTERESAR
El Xeneize tendrá el respaldo de sus hinchas
LE PUEDE INTERESAR
La Reserva siguió los pasos de la Primera
Ante esto, se abre un foco de conflicto para la Confederación Sudamericana, que podría verse envuelta en un nuevo escándalo si la investigación al respecto avanza, algo que podría arrastrar al propio presidente Domínguez, el ente rector sudamericano no se ha expresado aún al respecto mientras crecen las sospechas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí