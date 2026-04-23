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Policiales |SACABA EL AUTO A LA CALLE

Conmoción en Gonnet por la muerte de un jubilado en la puerta de su casa

Conmoción en Gonnet por la muerte de un jubilado en la puerta de su casa

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23 de Abril de 2026 | 04:14
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Tristeza y desconcierto generó ayer en un barrio de Gonnet la muerte de un hombre de 93 años, en lo que preliminarmente los investigadores policiales lo atribuyen a una causa natural debido a una presunta caída con golpes.

El desgraciado episodio ocurrió frente a la vivienda de la víctima, en 491 entre 25 y 26, ante el estupor de quienes se domicilian en esa cuadra.

Según pudo saber este diario, fue una vecina quien justamente alertó sobre lo sucedido en contacto con la central policial 911.

Más tarde arribaron al lugar efectivos del Comando de Patrulla Base Norte y en la comisaría decimotercera se identificó al jubilado como Héctor Armando Espínola.

Fuentes del caso indicaron que este último quedó tendido en el piso, cerca del portón del garaje de su casa.

Minutos después llego a la escena una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató el deceso.

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¿SE CAYÓ ACCIDENTALMENTE?

Los pesquisas procuran ahora determinar fehacientemente por qué el jubilado falleció cuando se disponía a irse de su finca e inclusive su auto se encontraba en marcha.

Los primeros peritajes se condicen con lo relatado con algunos testigos, en cuanto a que Espínola habría sufrido una descompensación, al intentar subir o bajar de su coche, que le provocó una caída con golpes que derivaron en su fallecimiento.

En sintonía con esa hipótesis, además, los policías que acudieron al lugar descartaron de plano la intervención de terceros o que la muerte de Espínola se haya dado en otro contexto.

Un vocero de la zona aseguró que allí no se detectaron signos de violencia ni desorden.

Por el hecho, ahora interviene la UFI N° 11, a cargo del Dr. Álvaro Garganta, quien caratuló a la causa como “averiguación de causales de muerte” y dispuso las diligencias de rigor, incluyendo la preservación de la escena para el trabajo de los peritos.

 

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