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Deportes |HABLARON TRAS EL TRIUNFO

Domínguez y Borzone dejaron sus sensaciones

Domínguez y Borzone dejaron sus sensaciones

Domínguez Ávila

23 de Abril de 2026 | 02:54
Edición impresa

Culminado el clásico platense de reserva y tras los festejos en el vestuario albirrojo, los dos protagonistas de la tarde por el lado del Pincha, que suelen tener lugar en el plantel de Alexander Medina, Rodrigo Borzone que tapó un penal y Franco Domínguez Ávila, autor del gol del triunfo para los dirigidos por Jonatan Schunke, hablaron con la prensa.

El arquero, para comenzar dijo: “Nos sacamos una mochila de encima, el hacer el gol, mantener la valla invicta, nos sacó una mochila porque no veníamos sumando de a tres que es lo que estábamos buscando”.

Ante la pregunta sobre de las esperanzas pincharratas para clasificar a playoff, el 1 albirrojo declaró: “Siempre que en lo matemático de vamos a dejar todo, vamos a mantener la esperanza intacta. Pensamos más en nosotros que en el resto de los equipos, porque tenemos que sumar”.

El penal atajado, fue motivo de consulta también y allí, Borzone dejó sus sensaciones: “Fue intuición. Lo primero que se me vino a la cabeza fue cuando estábamos almorzando el martes en la pensión y vino el Tano, uno de los utileros con todos los chicos, sentí una alegría inmensa y fue lo primero que se me vino a la cabeza, los chicos”.

Pasando a las palabras del goleador de la jornada, Franco Domínguez Ávila comenzó dejando sus sensaciones ante tan importante victoria y expresó: “La sensación es muy grande, era para lo que nos estábamos preparando, ganar el clásico y es una locura la verdad”.

En relación a la ilusión de la reserva de Jonatan Schunke respecto a pasar a instancias de playoff, el atacante dijo: “Siempre tenemos la ilusión ahí cerca, vamos a dar el máximo hasta el final para clasificar”.

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Respecto a la jugada del gol, el futbolista que ya ha debutado en la Primera División de Estudiantes, explicó: “Vi que el 4 se había tirado muy afuera, me quedó ese espacio para picar entre el central y él, me la tiró Lucas (Cornejo) ahí y terminó en gol”.

Palpitando el próximo partido ante Defensa y Justicia, el delantero opinó: “Nos preparamos para todos los partidos igual, toque lo que toque, damos el máximo siempre y lo vamos a ir a buscar”.

 

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