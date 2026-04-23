Domínguez y Borzone dejaron sus sensaciones

Discapacidad en emergencia: prestaciones y centros de atención al límite
Un platense preso por racismo: José Haile, el “arbolito” acusado en Brasil
Cortes de luz y atención automática: el doble problema de los usuarios
Boca, con el ánimo por las nubes, busca sellar su pase a los Playoffs
Investigan el presunto pago de coimas durante la gestión de Massa
Adorni acordó un pago extra de US$65.000 por la casa de Caballito
Cumbre libertaria bonaerense: va Santilli y dudas con el caputismo
Milei se reúne con un multimillonario inversor estadounidense en la Rosada
Tensión en 137 y 90 por un apagón: piquete y pelea entre los vecinos
Vecinos de Villa Elisa ponen en marcha su “Festival Internacional de Cine”
Secuestran celulares a menores que participan de amenazas en colegios
Jornada gratuita para administradores de consorcios y ascensoristas
Trámites y servicios para los vecinos en una plaza de Melchor Romero
Actividades: conferencia, servicio de odontología y clases de apoyo escolar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Culminado el clásico platense de reserva y tras los festejos en el vestuario albirrojo, los dos protagonistas de la tarde por el lado del Pincha, que suelen tener lugar en el plantel de Alexander Medina, Rodrigo Borzone que tapó un penal y Franco Domínguez Ávila, autor del gol del triunfo para los dirigidos por Jonatan Schunke, hablaron con la prensa.
El arquero, para comenzar dijo: “Nos sacamos una mochila de encima, el hacer el gol, mantener la valla invicta, nos sacó una mochila porque no veníamos sumando de a tres que es lo que estábamos buscando”.
Ante la pregunta sobre de las esperanzas pincharratas para clasificar a playoff, el 1 albirrojo declaró: “Siempre que en lo matemático de vamos a dejar todo, vamos a mantener la esperanza intacta. Pensamos más en nosotros que en el resto de los equipos, porque tenemos que sumar”.
El penal atajado, fue motivo de consulta también y allí, Borzone dejó sus sensaciones: “Fue intuición. Lo primero que se me vino a la cabeza fue cuando estábamos almorzando el martes en la pensión y vino el Tano, uno de los utileros con todos los chicos, sentí una alegría inmensa y fue lo primero que se me vino a la cabeza, los chicos”.
Pasando a las palabras del goleador de la jornada, Franco Domínguez Ávila comenzó dejando sus sensaciones ante tan importante victoria y expresó: “La sensación es muy grande, era para lo que nos estábamos preparando, ganar el clásico y es una locura la verdad”.
En relación a la ilusión de la reserva de Jonatan Schunke respecto a pasar a instancias de playoff, el atacante dijo: “Siempre tenemos la ilusión ahí cerca, vamos a dar el máximo hasta el final para clasificar”.
LE PUEDE INTERESAR
Mientras se duda de su continuidad, Domínguez vuelve a ver a Flamengo
LE PUEDE INTERESAR
El Pincha fue más y se quedó con el clásico
Respecto a la jugada del gol, el futbolista que ya ha debutado en la Primera División de Estudiantes, explicó: “Vi que el 4 se había tirado muy afuera, me quedó ese espacio para picar entre el central y él, me la tiró Lucas (Cornejo) ahí y terminó en gol”.
Palpitando el próximo partido ante Defensa y Justicia, el delantero opinó: “Nos preparamos para todos los partidos igual, toque lo que toque, damos el máximo siempre y lo vamos a ir a buscar”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí