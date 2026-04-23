Se complicó la salud de una víctima de la inseguridad

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Con el correr de las horas se conocieron detalles sobre la salud del motociclista que fue atacado por motochorros cuando iba a trabajar en La Plata.
Según información actualizada, el hombre se encuentra internado con una complicación tras haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza.
Los voceros indicaron que la víctima presenta un sangrado cerebral como consecuencia de la caída que sufrió luego del violento intento de robo, lo que encendió la preocupación de su entorno familiar y de los médicos que lo asisten. Igual responde a estímulos.
El hecho ocurrió durante la madrugada del martes en la zona de 31 entre 71 y 72, cuando el hombre, de 37 años, fue interceptado por dos delincuentes armados que se movilizaban en moto.
En ese contexto, intentó escapar, pero los asaltantes lo empujaron, provocando que perdiera el control del rodado y cayera pesadamente contra el asfalto.
La maniobra, por demás peligrosa, se encuentra dentro del manual de este tipo ataques delictivos, cuyos perpetradores no reparan ni un segundo en las posibles consecuencias de sus actos.
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La pareja de la víctima contó que todo se desencadenó segundos después de que otro conductor le advirtiera sobre la presencia sospechosa de una moto que lo seguía.
Pese a intentar esquivar la situación, los ladrones lo alcanzaron y lo atacaron directamente. Tras el impacto, el hombre quedó inconsciente y gravemente herido. Si bien los motochorros no lograron llevarse la moto, la situación se tornó aún más indignante: personas que se acercaron a asistirlo habrían aprovechado el momento para robarle pertenencias de su mochila, entre ellas dinero en efectivo. Minutos después, una ambulancia lo trasladó al Hospital San Martín, donde permanece internado y bajo observación médica constante.
En paralelo, la Policía analiza cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los agresores y esclarecer el hecho.
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