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Política y Economía

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse: la agenda legislativa y el informe de gestión de Adorni

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse: la agenda legislativa y el informe de gestión de Adorni
27 de Abril de 2026 | 16:05

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 Dos horas le alcanzó a la mesa política del Gobierno tratar un par temas en su última reunión, que se realizó hoy en la Casa Rosada. La agenda legislativa, que está en pausa luego de la sanción de la Ley de Glaciares. Y afinar detalles de la presentación de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este miércoles, en la Cámara de Diputados.

En el conclave, se repasaron algunos de los ejes del informe de gestión del ministro coordinador, que tendrá lugar este miércoles a partir de las 10.30 horas y se espera que dure casi 6 horas en la Cámara baja. Para dicho documento, Adorni hace tres semanas que se prepara con su técnico.

También hubo lugar para conversar sobre las iniciativas libertarias con destino parlamentario, como la reforma electoral. La iniciativa, en la que el asesor Santiago Caputo tuvo mucha influencia, busca eliminar las PASO, determina que los condenados en dos instancias no puedan acceder a cargos públicos (Ficha Limpia) y cambios en el financiamiento de los partidos. En La Libertad Avanza anticiparon dificultades para que la sanción de dicha normativa.

Del encuentro, que se realizó en la oficina del Ministerio del Interior, participaron el jefe de Gabinete, los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el asesor presidencial, Santiago Caputo; Patricia Bullrich, por quien se suspendió la reunión el último viernes ante la dificultad de asistir; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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